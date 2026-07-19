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Bakan Güler, KKTC'de 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda incelemede bulundu

Bakan Güler, KKTC'de 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda incelemede bulundu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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