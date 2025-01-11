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Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

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Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye sahip çıkan ve varlıklarının korunması gerektiğini belirten Fransa'nın tutumunu sert bir dille eleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Muhatabımız Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim" diye konuştu.

Türkiye- Fransa ilişkileri Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG yüzünden gerildi. Her fırsatta PKK/YPG'ye sahip çıkan Fransa'ya bu kez tepki Ankara'dan geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açık açık Fransa'ya rest çekerken; kendilerinin asıl muhatabının Amerika olduğunu ifade etti.

"ASKERİ GÜÇ BULUNDURABİLİYORLARSA GÖRELİM"

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil" dedi.

"YAPACAKLARI BİR ŞEY VARSA..."

Sözlerinin devamında Fransa'nın tutumuna yönelik eleştirilerine devam eden Bakan Fidan, "Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır. YPG'ye, hapishane hizmetleri verdirip, daha sonra 'ben onu destekleyeceğim' demesi değildir. Sen, kendi DEAŞ tutuklularını kabul etmiyorsun. Onu hapiste tutan başka bir örgütü de desteklemeyi başka bir politikayla ifade ediyorsun. Bunun gerçeklerle, ciddiyetle alakası yok" şeklinde konuştu.

İSRAİL VE TÜRKİYE ARASINDA ÇATIŞMA OLUR MU?

Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki yayılmacı politikası sebebiyle Türkiye ile arasında doğrudan bir çatışma ihtimalinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine de şunları söyledi: "İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, çatışmacı politikaları sadece bölge ülkelerinin değil uluslararası toplumun, uluslararası adaletin bir sorunu hâline gelmiştir. Bu sorun tek başına Türkiye'nin bir sorunu değildir. İsrail'in ortaya koyduğu küresel çaptaki problemi, bölgesel çaptaki problemi, bölge müttefikleriyle, küresel aktörlerle, ortaklarımızla hep beraber karşılayacağız ve üstesinden geleceğiz."

Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıVEFA:

Yani ABD ne derse onu yaparızın daha güzel itirafı olamazdı. Bu bizim ampul kafalı, makarnacı tayfaya duyurulur!...

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Adamsın içimizdeki Fransızlar gidip kurtarsin

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Haber YorumlarıHalit:

geleceğin başkanı hakan fidan

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Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

ülke açlıktan kırılıyor , bu halde alt yapıya bakılırsa muz cumhuriyetine bile kafa tutulmaz . En iyisi kimseye bulaşmayın

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Tmm...huloggggg he ok ucuyoruz tmmm sahlandik ayar cektik ama apo serbest pesine ozerk bolge suru yine hulogggggg.basin zaten satilik hic sorun yok.

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Haber YorumlarıAziz Bilal:

Beton Yetmez Yiğidim!!!!

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Haber Yorumlarımurat:

Yani Dünyanın Kralı Amerikadır diyor.o nederse o olur

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ne demek muhatabımız ABD dır Ne dediğinin farkındamı buFidan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nın menfaatleri hiç kimseyi muhatap almadan her koşulda korunmalıdır Ne yani ABD ne demek istiyorsun Saçma sapan bir konuşma

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Ben de uluslararası bir mecrada bunu söyledi sanıp "oh" dedim. Ama meğer kendi kendimize efelik yapmışız. Bu şuna benzedi "Eyyyy amerika senin dışişleri bakanın benim dengim değil onunla görüşmem" deyip surat asa asa onunla kamera karşısına geçmeye benzemiş. Ya da "eyy amerika rahip bizim kırmızı çizgimiz erkeksen gel al" deyip paşa paşa teslim etmeye benzemiş. Adam demez mi, Fransa'yı boşver. İtrail Şam'a yakın yerlere çöktü ve askeri güç bulunduruyor. Ona lafımız yok nedense hiç..

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Apoyu da fetöden sonra ABD mi bıraktırıyor ABD ne demek bu nasıl konuşma ABD muhatap ne demek

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