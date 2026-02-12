Bakan Ersoy, Berlin'de Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya temasları kapsamında Berlin'de Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek Türkçe öğrenen öğrencilerle bir araya geldi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan 'Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam' sergisinin açılışı için bulunduğu Berlin'de, Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Berlin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen öğrenci buluşmasında konuşan Ersoy, "Yunus Emre Enstitüsü, toplumlar arasında kurulan bağın en canlı örneklerinden biridir" dedi.

Bakan Ersoy, Türk kültürünün Almanya'daki önemli temsil noktalarından biri olan merkezde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin tarihsel dostluk, güçlü ekonomik ortaklık ve derin beşeri bağlarla her geçen gün daha da pekiştiğini dile getiren Ersoy, Berlin'de 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nün bu ilişkinin en somut örneklerinden birini oluşturduğunu belirtti.

Enstitüde yürütülen çalışmaların farklı kültürlerden insanların birbirini daha yakından tanımasına olanak sağladığını vurgulayan Ersoy, bu karşılaşmaların ortak insani değerler etrafında buluşmaya katkı sunduğunu aktardı. Merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerin karşılıklı güveni güçlendirdiğini ve kalıcı bağların kurulmasına zemin hazırladığını kaydeden Ersoy, kültür, sanat ve dil üzerinden kurulan temasların toplumlar arasında güçlü ilişkiler geliştirdiğine inandığını söyledi.

Konuşmasının sonunda enstitüde emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, Berlin'de toplumlar arasında kalıcı bağlar kuran merkezin başarılarının artarak devam etmesini diledi. Program kapsamında merkezi gezen ve faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, düzenlenen müzik dinletisini izledi ve sonrasında Türkçe öğrenen üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

'ENSTİTÜMÜZ, TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ DÜNYAYA TAŞIYOR'

Bakan Ersoy, ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Berlin'de, kültür diplomasimizin sahadaki en güçlü temsilcilerinden biri olan Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ettik. Berlin Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde üniversite öğrencilerimiz ve gençlerimizle bir araya gelerek; kültürün, dilin ve sanatın toplumlar arasında kurduğu kalıcı bağları konuştuk" ifadelerini kullandı.

Kültür diplomasisinin, Türkiye'nin yumuşak gücünün en etkili unsurlarından biri olduğunu belirten Ersoy, "Yunus Emre Enstitümüz, bu anlayışla Türkiye'nin kültürel birikimini dünyaya taşıyor; karşılıklı anlayışı, güveni ve diyaloğu güçlendiriyor. Her etkinlikte yeni gönül köprüleri kuruyor, her buluşmada ortak bir gelecek inşa ediyoruz. Bu kıymetli buluşmada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.