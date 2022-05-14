BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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74 yaşında hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın cenazesi kraliyet ailesinin katıldığı tören sonrası Abu Dabi'deki El-Batin Kabristanı'nda toprağa verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefat ettiğini duyurmuştu. Bakanlık, ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini açıklarken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti. Hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan'ın cenaze namazı Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Kraliyet ailesinin katılımıyla başkent Abu Dabi'deki Şeyh Sultan bin Zayid el-Evvel Camisi'nde kılındı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı

AA'nın aktardığına göre Al Nahyan'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Abu Dabi'deki El-Batin Kabristanı'nda toprağa verildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya, Güncel, Haberler

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