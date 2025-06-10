Avusturya'daki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı

Avusturya'nın güneyinde yer alan Graz kentindeki bir ortaokula silahlı saldırı düzenlendi. Okulda silah seslerini duyanların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 10 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Garz Belediye Başkanı Elke Kahr, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü ve 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu dehşet kelimelerle ifade edilemez. Bugün Graz'daki bir okulda yaşananlar ülkemizin kalbini derinden sarsmıştır." ifadelerine yer verdi.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker saldırıyı "ülkeyi tam kalbinden vuran" bir trajedi olarak nitelendirerek "Hayatını kaybedenler önlerinde koca bir hayat olan genç insanlar ve onlara bu yolculukta eşlik eden bir öğretmendi" dedi.

TUVALETTE İNTİHAR ETTİ

Saldırgan, biri eski sınıfı olmak üzere iki sınıfa daireler çizerek arka arkaya ateş ettikten sonra tuvalette intihar etti. Saldırganın kimliğine ilişkin detaylara da ulaşıldı. Yerel medyada yer alan bilgilere göre; 22 yaşındaki saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu ve akranları tarafından okulda zorbalığa maruz kaldığı aktarıldı. Zanlının yasal olarak sahip olduğu 2 silahla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Öğrencilerin saldırı anında canlarını kurtarmak için kaçıp sınıflara saklandığı, öğrencilerin ağır silahlı polisler tarafından dışarı çıkarılırken koridor ve merdivenlerde koştukları, iki kız öğrencinin okul binasından kaçmaya çalışırken birbirlerine tutundukları görüldü.