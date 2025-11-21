Haberler

Siber tehlikeye karşı yasak: Avustralya 16 yaş altı hesapları engelliyor

Siber tehlikeye karşı yasak: Avustralya 16 yaş altı hesapları engelliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'da hizmet veren sosyal medya şirketleri, 10 Aralık'tan itibaren ülkede yaşayan 16 yaş altı çocukların hesap açmasını engelleyici önlemler almak zorunda olacak. mevcut hesapların kapatılması da zorunlu kılındı. Konu Türkiye'nin de gündeminde.

  • Avustralya'da 10 Aralık'tan itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesaplarını açması yasaklanacak ve mevcut hesaplar kapatılacak.
  • Yasak Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick ve Twitch gibi platformları kapsıyor.
  • Şirketler yasağa uymazsa 32 milyon dolara kadar para cezasıyla karşılaşabilecek.

Avustralya'da sosyal medya şirketleri, 10 Aralık'tan itibaren 16 yaş altı çocukların hesap açmasını engelleyici önlemler almak zorunda. Buna mevcut hesapların kapatılması da dahil.

DÜNYADA İLK

Yeni uygulama kapsamında Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit ve canlı yayın platformları Kick ve Twitch harekete geçmek zorunda.

Hükümet, dünyada bir ilk olacak yasakla, çocukların sosyal medyada maruz kalabilecekleri "baskı ve risklerin" azaltılmasının amaçlandığını söylüyor.

EBEVEYNLER DESTEKLİYOR

Ebeveynler yasağı çoğunlukla desteklerken, hükümet, bu uygulamaların çocukların ekran süresini artıracak şekilde tasarlandığını ve bazı içeriklerin "gelişimlerine ve sağlıklarına" zarar teşkil ettiğini söylüyor.

Ülkede bu yıl yapılan bir araştırma, 10-15 yaş arası çocukların %96'sının sosyal medya kullandığını ortaya koydu.

Çocukların 10'da yedisinin zararlı içeriklere maruz kaldığı belirlendi. Bunlar arasında kadın düşmanı paylaşımlar, yeme bozukluğu ve hatta intiharı teşvik eden içerikler olduğu tespit edildi.

Çocukların 7'de biri, kendilerinden yaşça büyüklerin cinsel amaçlı kandırmaya yönelik davranışına maruz kaldıklarını söyledi.

Yarısından fazlası da siber zorbalığa maruz kaldığını ifade etti.

OYUN PLATFORMLARI DA TARTIŞILIYOR

Hükümet, listeye eklemeler olabileceğini ve bunun üç ana kriter göz önünde bulundurularak yapılacağını söylüyor:

YouTube Kids, Google Classroom ve WhatsApp, bu kriterleri karşılamadıkları için listeye dahil edilmedi.

Dolayısıyla 16 yaş altı çocuklar hesap açmayı gerektirmeyen YouTube gibi platformlardaki çoğu içeriği izlemeye devam edebilecek.

Roblox ve Discord gibi oyun platformları ise yasağa dahil edilmelerini engellemek amacıyla bazı özelliklere yaş sınırlaması getirdi.

YASAK NASIL UYGULANACAK ?

Yasak sorumluluğu şirketlere yüklüyor.

Çocuklar ve ebeveynleri hesap açabilmeleri durumunda cezalandırılmayacak.

Ancak şirketler tekrarlanan ihlaller için 32 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Hükümet, çocukların hesap açmasını engellemek için şirketlerin "makul adımlar" atmasını zorunlu kılıyor.

Bunun nasıl yapılacağını şirketlere bırakarak yaş belirleme teknolojileri kullanmalarını zorunlu tutuyor.

Resmi kimlikli yaş kanıtlama bu yöntemlerden biri olabilir. Getirilen öneriler arasında yaş çıkarımı yapabilecek teknolojiler de var.

Hükümet, platformları birden fazla farklı yöntem kullanmaya teşvik ediyor.

Kullanıcıların yaş beyanlarının yanıltıcı olabileceği ve hatta ebeveynlerin çocukları için kefil olmalarına güvenilemeyeceğini de belirtiliyor.

Facebook, Instagram ve Threads'in sahibi olan Meta, 4 Aralık'tan itibaren 16 yaş altı hesapları kapatmaya başlayacağını duyurdu.

Meta, olası yanlışlıkların resmi kimlikli ya da video özçekimli başvurularla düzeltilebileceğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN DE GÜNDEMİNDE

On altı yaş altı çocukların sosyal medyayı kullanmasını yasaklamak dünyada bir ilk olacak.

Türkiye'de ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara erişimini yasaklamaya yönelik bir çalışma başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Nisan 2025'te "sosyal medya yaş kısıtlaması taslağı" üzerinde titizlikle çalıştıklarını açıkladı.

BBC
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Ya kardeşim vallahi şaka gibisiniz. İnşallah engellersiniz sadece 16 yaş altı için değil genel olarak engellensin sorun değil ama hemen hemen herkes işin kurnazlığını biliyor. Millet DNS değiştirip yine giriyor. Uyuşturucu ve sanal ve kaçak bahis işlerini bitirin memleket düzelir. 6 ay da biter yeter ki istensin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına olay sözler: Adam değilmiş

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına: Adam değilmiş
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi

Hangi maç hangi şehirde? Süper Kupa'daki yarı final kuraları çekildi
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
'Bez Bebek' setinde zincirleme itiraf! Evrim Akın hakkında yeni iddia

Evrim Akın krizi derinleşiyor! Sette susan kim varsa şimdi konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.