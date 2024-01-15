Asya Kıta'sının en gözde bekarlarından olan Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren dillere destan bir düğünle evlendi

Brunei'de Sultanı Hassanal Bolkiah'ın oğluPrens Abdul Mateence'nin 10 gün süren düğün törenin sekizinci gününde ülkede yaşam durdu.

Prens Abdul Mateen, uzun süredir birlikte olduğu eşi Anisha Rosnah ile dünya çapında büyük ilgi gören bir törenle evlendi.

Dünyadan bir çok tanınmış simanın katıldığı ve halkın büyük ilgi gösterdiği düğün, 1.788 odası, 257 banyosu ve 200 polo atı için klima kontrollü ahırlarıyla dünyanın en büyük saraylarından bir olan Sultanlık sarayında gerçekleşti.

32 yaşındaki Prens ve 32 yaşındaki eşi Anisha Rosnah, yapılan nikah sonrası üstü açık Rolls Royce marka araçilebaşkent Bandar Seri Begawan caddelerinde kendilerini bekleyen binlerce insanı selamladı.

Prens Mateen, kraliyet ailesinin modern yüzü olarak Asya'nın en gözde bekarları arasında yer alıyordu. İngiltere'de eğitim görmüş ve Brunei Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan prensin, 2,6 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Brunei Sultanlığı, sıkı İslam yasaları ve zengin yaşam tarzları ile bilinir. Sultan Hassanal Bolkiah ve kraliyet ailesi, geçmişte 25 milyon dolar tahmini maliyetle düzenlenen lüks partilere imza atmıştır. Prens Mateen'in düğünü, 10 günlük bir kutlama sürecinin sonunda gerçekleşti. Bu süreçte çeşitli geleneksel törenler ve kutlamalar düzenlendi. Düğün, Bhutan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kraliyet üyeleri ile çeşitli ülkelerin liderlerinin katılımıyla büyük bir uluslararası etkinlik haline geldi.