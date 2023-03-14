Askeri birliğe gizlice giren sosyal medya fenomeninden şaşırtan itiraf! Takipçileri inanamadı

Amerikalı sosyal medya fenomeni Cami Strella, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'da bir askeri birliğe girip gizlice cinsel ilişki videosu çektiğini, internette sattığı video sayesinde büyük para kazandığını itiraf etti.

Sosyal medyada 180 bin takipçisini bulunan fenomen Cami Strella, paylaşımıyla büyük şaşkınlık yarattı. Girmesi çok zor olan askeri birlikte müstehcen video çeken Cami, bu videoyu sattığını dile getirdi.

TAKİPÇİSİ İNANAMADI

Cami'nin itirafı karşısında takipçilerinin ağzı açık kaldı. Bir takipçisinin "Sen gerçekten askeri kışlada mı video çektin?" sorusuna Cami, "Evet çektiğim videoyu 126,534 kişi satın aldı" diye cevapladı.

GAZİLERE YARDIM ETMİŞ

Cami, daha önce yaptığı açıklamada videodan kazandığı paranın %10'luk kısmını, orduda görev yapan gazilere yardım amacı ile kurulan hayır kurumlarına bağışladığını söyledi.