Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Aşırı sıcaklar tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken Çin'den gelen görüntüler hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde açık alanda bırakılan araçların aşırı sıcaklardan dolayı folyo kaplamalarının şiştiği görüldü. Ortaya, araçların önünde ve çeşitli noktalarında balon gibi şişliklerin oluştuğu görüntüler çıktı.

İşte görenleri hayrete düşüren o görüntüler;