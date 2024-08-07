Üye Girişi
Haberler

Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel ısınma ile birlikte değişen iklim şartları birçok ülkede olumsuzlukları da beraberinde getirmeye başladı. Aşırı sıcakların etkili olduğu Çin'de çekilen görüntüler ise olayı başka bir boyuta taşıdı.

Aşırı sıcaklar tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken Çin'den gelen görüntüler hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde açık alanda bırakılan araçların aşırı sıcaklardan dolayı folyo kaplamalarının şiştiği görüldü. Ortaya, araçların önünde ve çeşitli noktalarında balon gibi şişliklerin oluştuğu görüntüler çıktı.

İşte görenleri hayrete düşüren o görüntüler;

Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Çin Çevre Yaşam Dünya Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

 Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek

MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek
500

Yorumlar (34)

Tarkan Nedirönündensarkan:

haberin içeriğini okumadan yorum yazanlara duyrulur. haberde folyo kaplamalının şiştiği söyleniyor. metal sac veya başka bir kaput değil şişen.

221
4
yanıtYanıtla
Mehmet Dikmen:

yalan haber sac okadar şişmez

116
63
yanıtYanıtla
Musti40 :

Bu gerçek olamaz, İNANMAM

86
22
yanıtYanıtla
yanık kremi:

araba üretiminde yeni denemelerde bulunan çin, çareyi arabaları hamile bırakmakta buldu! :D

76
13
yanıtYanıtla
murtaza candurak:

çinliler kendi arabalarını pazarlamak için bilerek yapmıştır

58
17
yanıtYanıtla
Sezgin Kapucu:

Kaplama yapılmış arabalar! Şişme olasılığı var

60
3
yanıtYanıtla
Süleyman:

Haber Başlığı: " Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı". Haberin içeriği : "Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde açık alanda bırakılan araçların aşırı sıcaklardan dolayı folyo kaplamalarının şiştiği görüldü." Yorumu size bırakıyorum. Yeni Medya Haberciliği...

53
0
yanıtYanıtla
Alp Dogan Caglar:

Saç şişmiyor kaplama şişiyor

36
0
yanıtYanıtla
Kartal Doğan:

Eski arabalar niye şişmiyor ? Boya yerine plastik kaplama yaparsanız balon gibi şişer, yakında imalatı kolay diye gövdeyi de plastik yaparlar araç komple erirse hiç şaşmayın

27
9
yanıtYanıtla
Can Çubukçu:

ÇİN MALI :))

14
3
yanıtYanıtla
Tüm 34 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title