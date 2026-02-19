Arap dünyası şokta! Pedofil milyarder onu yanından hiç ayırmamış

ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuya açtığı Jeffrey Epstein belgelerinde, DP World'ün uzun yıllar başındaki ismi Sultan Ahmed bin Sulayem'in Epstein'la yıllara yayılan yazışmaları ve yakın teması öne çıkarken, Dubai yönetimi şirketin yönetiminde değişikliğe gitti.

ABD ADALET BAKANLIĞI BELGELERİ GÜNDEME TAŞIDI

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni Epstein belgeleri; e-posta yazışmaları, iletişim kayıtları ve çeşitli dokümanlarla Epstein'ın çevresindeki yüksek profilli temas ağını yeniden gündeme taşıdı. Bu paket içinde adı en sık geçen isimlerden biri olarak, Dubai merkezli küresel lojistik devi DP World'ün başkanı ve grup CEO'su Sultan Ahmed bin Sulayem dikkat çekti. Belgeler, Epstein ile bin Sulayem arasında yıllara yayılan bir temas ve düzenli yazışma bulunduğunu gösteriyor.

YAZIŞMALARIN İÇERİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Bazı uluslararası yayınlar, belgelerdeki yazışmaların yalnızca iş başlıklarıyla sınırlı kalmadığını; kişisel ve cinsel içerikli paylaşımların da yer aldığını aktardı. Bu yayınlar, taraflar arasında uzun dönemli bir yakınlık görüntüsü veren mesajların kamuoyunda ciddi rahatsızlık yarattığını yazdı.

DP WORLD'DE ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİK

Belgelerin ardından DP World'de yönetim değişikliği geldi. Dubai, DP World'ün yeni başkanı olarak Essa Kazim'i, yeni grup CEO'su olarak da Yuvraj Narayan'ı atadığını duyurdu. Associated Press ve diğer dış basın organları, bu adımın Epstein belgelerinde bin Sulayem'in adının öne çıkmasının ardından artan baskı ve itibar krizinin gölgesinde geldiğini aktardı.

YATIRIM VE ORTAKLIK CEPHESİNDE DURAKLAMA

Dosyaların yarattığı yankı yalnızca şirket içi değişikliklerle sınırlı kalmadı. Bazı finans kuruluşları ve iş ortakları, DP World ile planlanan bazı süreçleri askıya aldı. Dış basın, bu durumu Dubai'nin küresel ticaret ve limancılık ağındaki en kritik şirketlerinden birinin itibarına yönelik risk olarak yorumladı.