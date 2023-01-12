"Ankara veremeyeceğiz şeyler istiyor" diyen İsveç Başbakanı geri adım attı: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Finlandiya ile NATO'ya üye olmak için görüşmelere başlayan İsveç'in başbakanı Ulf Kristersson, "Türkiye bizim yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı doğrularken, bizim yapamayacağımız ya da veremeyeceğimiz sözleri de istiyor" ifadelerini kullanmıştı. Başbakan bu sözlerin ardından yeni bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi.

Haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye ile terör konusunda mücadele edeceklerine dair mutabakat imzalayan İsveç, müzakere sürecinde kafa karıştırıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor.Başbakan geçtiğimiz günlerde, "Türkiye bizden İsveç'in NATO üyeliğine destek için yapamayacağımız şeyler istiyor" ifadesini kullanırken, Ankara'nın bütün taleplerini NATO üyeliği için yerine getiremeyeceklerini söylemişti.

YANLIŞ ANLAŞILMA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yeni bir açıklama yaparak, ülkesinin NATO üyeliği için Türkiye'nin yaptığı talepleri Stockholm'ün "Karşılayamayacağı" yönünde geçen hafta yaptığı açıklamasının "Yanlış anlaşıldığını" bildirdi.

"MÜZAKERELER İYİ GİDİYOR"

Konu ile ilgili başkentte basının sorularını cevaplayan İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin terörle mücadele yasalarını güçlendirdiğini belirterek, Türkiye ile tam üyelik başvurusuyla ilgili konulardaki "Müzakerelerin gayet iyi gittiğini" söyledi. Türkiye'nin terörden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydeden Kristersson, "Biz tam olarak söz verdiğimiz şeyi yapıyoruz, özellikle de terörle mücadele alanında." dedi.

"HÜKÜMETİN SINIRLARI VAR"

İsveç başbakanı, Türkiye'ye sınır dışı konularında hükümetin de belirli sınırları olduğunu belirterek, "Türkiye bazen İsveç'ten iade etmek istediği kişilerin isimlerini veriyor. İsveç'in bu konudaki mevzuatının çok net olduğu biliniyor: bu kararları mahkemeler veriyor, bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok" dedi.