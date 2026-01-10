Ankara'dan Halep açıklaması: 'Sorumlu Kandil; Türkiye'deki süreci etkileyemecek'

Ankara'da güvenlik kaynakları, Halep'te Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan çatışmalardaki sivil kayıplarıyla ilgili Kandil'i suçladı.

Kaynaklar, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği sürecin devam ettiğini ve Halep'teki gelişmelerin süreci etkilemeyeceğini belirtti.

10 Ocak'ta paylaşılan kapsamlı değerlendirmede, Suriye hükümetinin, Kürt güçlerinin Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini çatışmasız şekilde terk etmesi için yaklaşık 10 aydır çeşitli seviyelerde siyasi müzakereler yürüttüğü belirtildi.

Ancak örgütün "masada zaman kazanmaya çalışırken sahada saldırılarını sürdürerek bölgeyi istikrarsızlaştırdığı" iddia edildi.

5 Ocak'ta başladığı belirtilen çatışmalarda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), "ilk andan itibaren uzlaşı ve diyalog yolu ile çatışmaların sonlanması için yoğun çaba" gösterdiği belirtildi.

Kaynaklar daha önce MİT'in Suriye hükümeti ve ABD ile yakın temasta olduğunu açıklamıştı.

Buna göre SDG ile çeşitli kanallardan irtibat kuruldu.

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan son bilgilendirmede, "SDG Genel Komutanı Mazlum ABDİ, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed ve bazı isimler uzlaşıya açık bir tavır sergiledi" ifadesi yer aldı.

'Kalın ve savaşın talimatı'

Harekatın ilk aşamalarında ciddi bir çatışma yaşanmazken, "Şeyh Maksud mahallesi kuşatıldıktan sonra Kandil yönetiminden bölgede sıkışan unsurlarına 'kalın ve savaşın' talimatı" geldiği iddia edildi.

Reuters haber ajansı, 10 Ocak'ta Suriye'deki üç güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, bazı Kürt savaşçılar, komutanlar ve ailelerinin ülkenin kuzeydoğusuna götürüldüğünü bildirdi.

Buna göre yaklaşık 300 Kürt savaşçının Şeyh Maksud bölgesinde kalıp savaşmaya devam etmeyi tercih ettiği bildirildi.

Güvenlik kaynakları devam eden çatışmalardaki "tüm kayıpların" sorumluluğunun Kandil'de olduğunu belirtti.

Açıklamada, Suriye ordusunun Şeyh Maksud'un "tümünde kontrolü sağlamış olmasına rağmen hastane ve çevresindeki bazı binalara yerleşen PKK kadrolarının, sivil halkı ve hastaneleri canlı kalkan olarak" kullandığı belirtildi.

PKK'nın bölgedeki tüneller aracılığıyla saklandıkları noktalardan keskin nişancı atışları yaptığı iddia edildi.

Bunların pek çok Suriye güvenlik görevlisinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Suriye Demokratik Güçleri, X hesabından yaptığı açıklamalarda, çatışmada sivilleri hedeflediğine ve tünellerin kullanıldığına dair iddiaları reddetti.

Grup , bağımsız uluslararası insan hakları komitelerini hastaneyi ziyaret etmeye çağırdı.

SDG, Şam güçlerinin Halid Fecr hastanesindeki sivillere saldırılarda bulunduğunu ve bu iddialarla "suçlarını haklı çıkarmaya" çalıştığını iddia etti.

SDG, hastane saldırılarında Türkiye'ye ait Akıncı insansız hava araçlarının kullanıldığını da öne sürdü.

Ankara'daki güvenlik kaynakları bu iddialara değinmedi.

Bölgede yaşananların bir Arap - Kürt çatışması olmadığını söyleyen kaynaklar, PKK'nın "SDG üzerindeki baskısının Suriye'de siyasi uzlaşı zeminine zarar verdiğini" vurgulandı.

"Yaşanan tüm bu olaylara rağmen, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n liderliğinde başlayan Terörsüz Türkiye süreci devam etmekte olup, söz konusu bu olaylar süreci akamete uğratamayacaktır" denildi.