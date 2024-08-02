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Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

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MİT tarafından yönetilen Ankara'daki rehine operasyonu uluslararası kamuoyunun gündemine otururken, Rusya'da tutuklu bulunan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in ülkesine iade edildiğini öğrenen gazeteci arkadaşları sevinç gözyaşları döktü. Öte yandan havalimanında ABD Başkanı Joe Biden tarafından karşılanan Gershkovich'in annesine sarıldığı görüntüler de büyük yankı uyandırdı.

MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında ikisi çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı.

DÜNYA BU TAKASI KONUŞUYOR

Ukrayna ile savaş içinde olan Rusya ile birlikte ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Belarus'un dahil olduğu ve Türkiye'de gerçekleşen rehine takası uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

ABD'ye ulaşan Evan Gershkovich'i havalimanında ABD Başkanı Joe Biden ve annesi karşılarken, Gershkovich'in annesine sarıldığı anlar büyük yankı uyandırdı.

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Rusya'da tutuklu bulunan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in Türkiye'de esir takası kapsamında ülkesine iade edildiğini öğrenen gazeteciler de sevinç gözyaşları döktü.

Türkiye'nin bu takas anlaşmasındaki pozisyonunu değerlendiren New York Times, "Türkiye esir takasında oynadığı rolün sevincini yaşıyor" başlığını kullanırken, "Türkiye, Rusya'ya karşı sertleşmeyi sık sık reddederek NATO müttefiklerini hayal kırıklığına uğrattı, ancak Moskova ile iyi ilişkileri takasa katılmasına yardımcı olmuş olabilir. Türkiye her iki tarafla da konuşan tek ülke değil, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri de ABD'li basketbolcu Brittney Griner'ın iadesi için devreye girmişti" dedi.

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Haberde, "Türkiye, bazen Rusya'nın yararına olacak şekilde, bazen de Batı'nın çıkarlarından taviz vererek, bilinçli bir şekilde orta yolu bulmasıyla öne çıkıyor. Türk yetkililer, ancak her ikisinden de bağımsız bir yol çizerek Perşembe günkü takas gibi atılımları başlatabileceklerini savunuyor" yorumu yapılırken Türkiye'nin hem NATO müttefiklerini hem de Rusya'yı memnun edecek hamleler yaptığına da dikkat çekildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Operasyon Joe Biden Ankara Dünya Rusya Dünya Güncel Haberler

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