Amerika'da vahşi saldırı! Ailesini görmek için biriktirdiği parayı çaldı, direnen kadının omurgasını kırarak felç bıraktı

Amerika'nın Houston şehrinde, vahşice gerçekleşen bir hırsızlık olayı yaşandı. 44 yaşındaki Nhung Truong isimli kadın ATM'den, Vietnam'daki ailesiyle görüşmek için biriktirdiği 4 bin 300 dolar parayı çekti. 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen saldırgan, talihsiz kadını soymakla kalmadı, kaçmasına fırsat dahi vermeden kaldırıp yere vurdu. Omurgasında ciddi kırıklar meydana gelen 3 çocuk annesi Nhung'un, hayatının geri kalanında tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşayacağı öğrenildi.

Amerika'nın Houston eyaletine bağlı aynı isimli şehrinde korkunç bir soygun olayı gerçekleşti. ATM'den 4 bin 300 dolar çekip, alışveriş merkezinin yolunu tutan kadın, yolda bir şahsın saldırısına uğradı.

KALDIRIP BETON ZEMİNE ATTI

Kendisini takip eden kişiyi fark etse de çok geç kaldı. Vicdansız saldırgan, Nhung'un parasını almaya çalışırken, kaçmak girişiminde bulunan kadını arkadan yakalayarak havaya kaldırıp sertçe beton zemine çarptı.

HAYAT BOYU TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM YAŞAYACAK

Olayın ardından omurgasında kırıklar meydana gelen 3 çocuk annesi Nhung Truong, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

AİLESİNİ GÖRMEK İÇİN BİRİKTİRİYORMUŞ

Bankadan çektiği parayla ilgili konuşan kadın, Vietnam'daki ailesiyle yıllardır görüşmediğini, ailesini görmek için biriktirdiği parayı ATM'den çektikten sonra saldırıya uğradığını söyledi.

Polis ekipleri, saldırganın kimlik tespiti için çalışma başlatırken, olay anına ait kamera görüntülerini yayınladı.