Amerika Birleşik Devletlerinde bir kadın aşırı sıcakta susuzluğunu gidermek için 20 dakikada dört şişe su içince hayatını kaybetti

Aile günü gezisinde susuzluğunu gidermeye çalışırken 20 dakikada dört şişe su içen bir anne, su zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Indiana'da bulunan Lake Freeman'da gerçekleşen trajik olay sonucunda doktorlar düşük tuz seviyeleri nedeniyle hiponatremi teşhisi koydu. Organları bağışlanan Ashley, beş kişinin hayatını kurtardı. Yaz aylarında su zehirlenmesi vakalarına dikkat çekiliyor.

Amerika Birleşik Devletlerin'deAshley Summers isimli kadın sıcak havada susuzluğunu gidermek için 20 dakika dört şişe sus içinde su zehirlenmesi yaşayıp hayatını kaybetti.

Ashley, ailesi ile beraber tatilde olduğu sırada baş ağrısı ve baş dönmesi gibi dehidrasyon belirtileri yaşamaya başladı. Ne kadar su içerse içsin susuzluğunu gideremeyince, yaklaşık dört adet 500 ml'lik su şişesine eşdeğer su içti.

Ashley daha sonra evine döndü, ancak garajda aniden bayıldı. Ağır beyin şişmesi nedeniyle Indiana Üniversitesi Sağlık Arnett Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Doktorlar, kanındaki düşük tuz seviyeleri nedeniyle su zehirlenmesi veya hiponatremi teşhisi koydu. Bu durum, çok fazla su içilmesi sonucu vücuttaki sodyum seviyelerinin düşmesiyle meydana gelir.

Uzmanlar, su zehirlenmesi vakalarının yaz aylarında daha yaygın olduğunu belirtti. Özellikle dışarıda çalışanlar veya sık sık egzersiz yapanlar, bu ölümcül hastalığa daha yatkın olabilir.

Ashley'nin organları bağışlandı ve kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve bazı uzun kemik dokuları beş kişinin hayatını kurtarmak için kullanıldı.

Aileleri, Indianapolis'in yaklaşık 80 mil kuzeyinde bulunan Lake Freeman'ı hafta sonu tatil teknesi gezisi için ziyaret etmişti. Ashley ve sevdikleri suyla iç içe olmaktan keyif alıyorlardı. Turistlerin ilgi gösterdiği bu bölgede 1 Temmuz'dan 4 Temmuz'a kadar kalmışlardı.