Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Melih Gökçek'in acı günü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melih Gökçek'in acı günü
Güncelleme:
2 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melih Gökçek'in kardeşi, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in amcası Deniz Gökçek hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Melih Gökçek, kardeşi için "O beni hayatı boyunca İslami konularda ikaz eden, tabiri caizse hocamdı" ifadelerini kullandı.

  • Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti.
  • Deniz Gökçek'in cenaze namazı yarın öğle namazının ardından Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde kılınacak.
  • Deniz Gökçek, internette Ahmet Deniz rümuzuyla gelişmiş bir Kuran araştırma programı yazdı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kardeşi ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in amcası Deniz Gökçek hayatını kaybetti. Kardeşinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Melih Gökçek, yaptığı duygusal paylaşımla Deniz Gökçek'in hayatına ve çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

CENAZESİ HACI BAYRAM CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK

Melih Gökçek, kardeşi Deniz Gökçek'in cenaze namazının yarın öğle namazının ardından Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde kılınacağını açıkladı.

"BENİ HAYATI BOYUNCA İKAZ EDEN HOCAMDI"

Kardeşinin pek çok kişi tarafından tanınmadığını belirten Melih Gökçek, Deniz Gökçek'in dini konulardaki bilgi birikimine ve kendisi üzerindeki etkisine dikkat çekti. Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kardeşim kimdir? Tanıyanlara anlatmak isterim… Benim erkek kardeşim olduğunu çok kimse bilmez. O beni hayatı boyunca İslami konularda ikaz eden, tabiri caizse hocamdı. İnternette en gelişmiş Kuran araştırma programını Ahmet Deniz rümuzuyla yazan kişi kardeşim Deniz Gökçek'tir. Şu anda yapay zekayla birçok İslami site Deniz'in sesini kullanmaktadır."

"HAKLARINIZI HELAL EDİN"

Deniz Gökçek'in rahatsızlığı süresince kendilerine destek olanlara da teşekkür eden Melih Gökçek, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişinin kardeşi için dua ettiğini belirtti. Gökçek, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: "Deniz'in rahatsızlığı sırasında onu sevenlerin okudukları şifa ayetleri, hatimler ve duaları videoya çekip bize gönderen yurt içinde ve yurt dışındaki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hepinizden Rab'bim razı olsun, haklarınızı helal edin… Peygamber Efendimizin, kardeşim Deniz'in ve tüm geçmişlerimizin ruhu için el-Fatiha…"

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Polis hemen müdahale etti! 'Dayanamıyorum' diye bağıran çocuğu...

Polis hemen müdahale etti! "Dayanamıyorum" diye bağıran çocuğu...
Türkiye'de ilk kez yapılıyor! 6 kıta 95 ülkeden liderler Antalya’da

Türkiye'de ilk kez yapılıyor! 6 kıta 95 ülkeden liderler akın etti
İş adamı ticaret için gittiği ülkede kayboldu! 5 aydır tek ses yok

İş için gittiği ülkede sır oldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOooo:

Kardeşin kurtarmış gibi görünüyor Ya sen ne yapacaksın?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

rahmetli melih gökçeği islami konularda iyi yetiştirdiği kul yetim devlet millet hakında yaptıklarından belli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor

Görüntü gece yarısı kaydedildi! Herkes bu kangaldan yavru istiyor
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı146

10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Erdoğan ile buluşan Şahbaz Şerif'ten Guterres'e yanıt: Biz kardeşiz

"Sizi birlikte görmek harika" sözüne Şahbaz Şerif'ten bomba yanıt
Gökhan Töre'nin şampiyonluk madalyaları internette satışa çıkarıldı

Bir zamanlar efsaneydi, satılığa çıkardığı şey şoke etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

Fotoğraf bu sabah çekildi!

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam24

Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan oran
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu

Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro

Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor