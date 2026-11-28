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Brezilya'nın Amazon ormanlarında kasım ayında çıkan yangınların sayısı son 17 yılın en yüksek seviyesine çıktı. AA'nın aktardığına göre Çevre Bakanı Joao Paulo Ribeiro Capobianco, artışın büyük ölçüde sıcaklıkları yükselten, yağışı ve nemi düşüren El Nino'dan kaynaklandığını söyledi.

Uzmanları en çok kaygılandıran nokta, alevlerin yüksek nem nedeniyle normalde yangının ilerleyemediği ormanın iç kesimlerine ulaşması. Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA) Başkanı Jair Schmitt, olağan dışı kuraklığın bitki örtüsünü kuruttuğunu ve yangının yayılmasını kolaylaştırdığını belirtti.

PARA EYALETİNDE 1.488 AKTİF YANGIN

En ağır tablo ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinde. 26 Kasım itibarıyla eyalette yaklaşık 1.488 aktif yangın noktası kaydedildi; Amazonas eyaletinde bu sayı 78. Para'da yanan alanların yüzde 16'sı bakir ormanlardan, yüzde 42'si ise kısa süre önce ağaçları kesilmiş arazilerden oluşuyor.

AFP'nin aktardığına göre Para yönetimi 13 Kasım'da 120 gün sürecek çevre olağanüstü hali ilan etti. Bu süre boyunca meraları açmak için ateş kullanmak yasaklandı, yangınla mücadeleye ek kaynak ayrıldı.

YANGINLARIN BİR KISMI KASITLI

Yetkililer, yangınların bir bölümünün ormanı kalıcı olarak yok etmek amacıyla bilerek çıkarıldığını düşünüyor. Kasıtlı yangınlara yönelik soruşturmalarda 18 milyon realin (yaklaşık 3,3 milyon dolar) üzerinde para cezası kesildi, yasa dışı yakılan yaklaşık 6 bin hektarlık araziye el konuldu.

Ulusal basına göre ocak-ekim döneminde kaydedilen yangın sayısı, 2025'in tamamındaki 43 bin 131 yangını şimdiden geçti. Yangınların dumanı kentleri de etkiliyor: AFP'ye göre komşu Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'ta ekim başında okullar dumanın yarattığı sağlık riski nedeniyle kapatılmıştı.

EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEMİŞ OLABİLİR

Meteoroloji tahminleri, bölgenin bazı kesimlerinde mart ayına kadar yağışların az, sıcaklıkların yüksek kalacağını gösteriyor. AFP'nin aktardığı uzmanlara göre bu yılki El Nino kayıtlardaki en güçlü olay olmaya aday ve zirvesine aralıkta ulaşması bekleniyor.