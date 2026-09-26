Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu

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Almanya’da Wuppertal Savcılığı öncülüğünde yürütülen sağlık sektöründeki fatura dolandırıcılığı soruşturmasında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Kuzey Ren-Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde, aralarında bakım hizmeti veren şirketlerin de bulunduğu toplam 31 konut ve iş yerinde arama yapıldı.

Soruşturmanın merkezinde, yoğun bakım hastalarına evde bakım hizmeti sunduğu belirtilen bir kuruluş bulunuyor. Savcılık, bazı hastalara gerekli niteliklere sahip olmayan personelin hizmet verdiğinden ve yapılmayan ya da şartları karşılamayan bakım hizmetlerinin sağlık sigortalarına fatura edildiğinden şüpheleniyor.

ZEYNEP C. VE EŞİ TUTUKLANDI

Alman basınında yer alan haberlere göre soruşturmanın baş şüphelileri arasında 39 yaşındaki Zeynep C. ile 44 yaşındaki eşi bulunuyor. Çiftin operasyonun ardından tutuklu bulunduğu aktarıldı. Soruşturmanın yaklaşık 11 milyon euroluk şüpheli faturalandırmayı kapsadığı öne sürüldü.

5,9 MİLYON EUROLUK MAL VARLIĞINA TEDBİR

Operasyonlarda toplam 5,9 milyon euro değerinde mal varlığına tedbir uygulandı. Polis ve savcılığın açıklamasına göre ele geçirilenler arasında Maybach, Mercedes-AMG ve Lamborghini marka lüks otomobiller de bulunuyor.

Ayrıca yaklaşık 51 bin euro nakit para, 10 bin euro değerinde altın, 265 bin euro değerinde mücevher, 16 bin euro değerinde lüks çanta ve yaklaşık 140 bin euro değerinde saatlere el konuldu. Şüphelilerin taşınmazlarına ise toplam 3,3 milyon euroluk güvence ipoteği konuldu.

EVDE SİLAH VE UYUŞTURUCU DA BULUNDU

Polis, baş şüphelilerin Mettmann’daki adresinde yapılan aramada gerçek bir ateşli silah ve mühimmatın yanı sıra esrar ve anabolik steroidler de bulunduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında çok sayıda dijital ve fiziki delile de el konuldu.

Kaynak: Haberler.com