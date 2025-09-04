Almanya'yı karıştıran olay: Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek

Almanya'da yargı ve infaz sistemi, oldukça sıra dışı bir olay nedeniyle tartışmaların merkezine oturdu. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik, iftira, hakaret ve tahrik suçlarından 18 ay hapis cezasına çarptırılan 55 yaşındaki aşırı sağ görüşlü Sven Liebich, cezası kesinleştikten sonra dikkat çeken bir adım attı.

CEZASI KESİNLEŞİNCE "BEN ARTIK KADINIM" DEDİ

2023 yılında, mahkûmiyet kararının kesinleşmesinin ardından "kadın olduğunu" beyan eden Liebich, yeni kimliğiyle "Marla Svenja Liebich" adını kullanmaya başladı. Alman yasalarına göre, cinsiyet değişikliği için yalnızca kişinin beyanı yeterli kabul ediliyor. Bu nedenle herhangi bir tıbbi test ya da fiziki inceleme yapılamıyor; zira vücut dokunulmazlığı anayasal bir hak olarak korunuyor.

KADIN CEZAEVİNE GİRECEK

Yeni kimliğiyle kadın kıyafetleri giymeye başlayan Liebich, cezasını çekmek üzere Chemnitz Kadınlar Cezaevi'ne yerleştirilmek için başvuruda bulundu. Cezaevi yönetimi, resmi kayıtlardaki cinsiyeti "kadın" olarak göründüğü için kendisine yer ayırdı. Ancak Liebich, bugüne dek teslim olmadı. Bunun üzerine savcılık ek tutuklama emri çıkardı.

İÇİŞLERİ BAKANI DAHİ İSYAN ETTİ

Svenja Liebich, Kasım 2024'te yürürlüğe giren ve cinsiyet ile isim değişikliklerini kolaylaştıran yeni yasadan yararlandı. Ancak olay, bu yasal düzenlemenin kötüye kullanıldığı yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bu durumun hukuki bir boşluğa işaret ettiğini savunarak yasanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan, yasayı hayata geçiren Sosyal Demokrat Parti (SPD) bu talebe sıcak bakmadı.