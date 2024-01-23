Almanya, orduya vatandaşı olmayan yabancıları almaya hazırlanıyor

Almanya ordusundaki personel açığını kapatmak için vatandaşı olmayan yabancıları orduya almaya yönelik bir çalışma başlattı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius eleştirilere neden olan kararın doğru olduğunu savundu. Uzmanlar ise, "Artık ülkelerini savunmak isteyen yeterli sayıda vatandaş yoksa bu toplumsal iflasın ilanıdır." sözleriyle hazırlık aşamasındaki uygulamaya karşı çıktı. Almanya'da yaşayan Türklerin uygulamanın hayata geçmesi halinde askere alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.

ALMANYA, ORDUYA ARTIK YABANCILARI DA ALACAK

Son dönemde yaptığı açıklamalarla Rusya ile olası bir savaşa hazır olduğunu söyleyen Almanya, Silahlı Kuvvetler'deki (Bundeswehr) personel krizini bir türlü çözemedi. 180 bin erkek ve kadının orduda görev yaptığı Almanya'da bu sayının 2031 yılına kadar 203 bine çıkarılması hedeflenirken, yaşlanan nüfus ve işgücü eksikliğinden dolayı bu yılki 20 bin asker açığı dahi kapatılamadı.

SAVUNMA BAKANI PISTORIUS: TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ

Ordudaki personel krizini çözmek için harekete geçen Almanya'da Savunma Bakanı Boris Pistorius geçtiğimiz günlerde Tagesspiegel gazetesine verdiği röportajda tartışma yaratan yeni uygulamanın ilk sinyalini verdi. Pistorius, Alman vatandaşı olmayan yabancıların orduya alınması için titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

ANA MUHALEFET VE İKTİDAR ORTAĞI TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Çalışmanın detayları henüz belli olmazken, Almanya'da yaşayan ancak vatandaşlığa sahip olmayan ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin askere alınmasının planlandığı öğrenildi. Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ile hükümet ortağı Hür Demokrat Parti'nin de (FDP) teklife sıcak baktığı belirtildi.

TÜRKLERİN ORDUYA ALINIP ALINMAYACAĞI BİLİNMİYOR

Planın hayata geçmesi durumunda bunun Almanya'da yaşayan Türkleri etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor ancak FDP'li vekiller askere alınacak yabancıların Avrupa'dan seçilmesi gerektiğini vurguladı. Alman ZDF kanalı ise söz konusu uygulamanın askere giden kişilerin Alman vatandaşlığı almasını kolaylaştıracağına ilişkin haber yayınladı.

"SAVAŞA HAZIR OLMALIYIZ"

Söz konusu uygulamanın uzun süredir ülkede tartışıldığı belirtilirken, Savunma Bakanı Pistorius bu uygulamayı Avrupa'da uygulayan ilk ülkenin Almanya olmayacağına dikkat çekti. Pistorius, "Savaşa hazır olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİ ARTIK YABANCILARIN YAPMASI PLANLANIYOR"

Konuya ilişkin detaylı bir analiz yayımlayan Alman Bild gazetesi, "Çok az Alman askere gittiği için bu işi artık yabancıların yapması planlanıyor" derken, örnek rol modellere haberinde yer verdi. Gazetenin haberine göre, Belçika askerlik çağındaki tüm AB vatandaşlarının orduya katılmasına izin veriyor. Danimarka da kendi dillerini konuşmaları şartıyla AB vatandaşlarını askere kabul ediyor. İrlanda ise ülkede beş yıldan fazla yaşamış olan üçüncü ülke vatandaşlarını bile ordusuna kabul ediyor.

"BU TOPLUMSAL İFLASIN İLANIDIR"

Bild'e demeç veren Almanya'nın ünlü askeri tarihçisi Sönke Neitzel, Alman olmayan biri yabancı bir ülke için savaşır mı?" sorusunun en önemli nokta olduğunu vurguladı. Personel sıkıntısının çok uzun yıllardır devam ettiğine dikkat çeken Bundeswehr Üniversitesi'nden tarihçi Michael Wolffsohn ise, "Artık ülkelerini savunmak isteyen yeterli sayıda vatandaş yoksa bu toplumsal iflasın ilanıdır." diye konuştu.

ESKİ SAVUNMA BAKANI JUNG: ALMANYA İLE GÜÇLÜ BAĞLARI VARSA DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Boş kışlalar göz önüne alındığında teklifin değerlendirilebileceğini belirten eski Savunma Bakanı Franz Josef Jung da, "Askere alınacak kişiler yeterince uzun süre bizimle yaşayan ve Almanya ile güçlü bağları olan AB vatandaşlarıysa kesinlikle değerlendirebilir." dedi. Jung, mevcut durumdaki temel hatanın zorunlu askerliğin kaldırılması olduğunu söyledi.