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Almanya'daki evlerinin bahçesine göktaşı düşen Şahin ailesi zengin oldu

Dünya Haberleri

Almanya'nın Elmshorn Kenti'ndeki evlerinin bahçelerine 3.7 kiloluk göktaşı düşen Türk asıllı Şahin ailesi, bu parça için 200 bin Euro'luk (yaklaşık 4 milyon 300 bin TL) teklif aldı. Göktaşını bir kasada sakladıklarını belirten baba Mahmut Şahin, bu göktaşının şimdiye kadar Schleswig Holstein eyaletine düşen en büyük göktaşı olduğunu söyledi.

Almanya'nın Elmshorn kentinde yaşayan Şahin Ailesi filmlerde bile yaşanmayacak bir hikayeyle karşı karşıya. Heyecan ve sevinci bir arada yaşayan ailenin bahçesine 3.7 kilo ağırlığında bir göktaşı düşerken, değerinin ise tam 200 bin euro (yaklaşık 4 milyon 300 bin TL) olduğu ifade ediliyor.

Almanya'daki evlerinin bahçesine göktaşı düşen Şahin Ailesi zengin oldu

BAHÇEDE BÜYÜK BİR DELİK KEŞFETTİLER

Kahve içmek için bahçeye çıkan aile üyelerinin büyükçe bir delik keşfetmeleri sonrasında ortaya çıkan olayla ilgili konuşan baba Mahmut Şahin, "Ama kızlarım mıknatısla test yapılmasını istedi. Çünkü göktaşının, çarpmadan saatler sonra bile manyetik kaldığını biliyorlarmış. Normal kayalar ya da taşlar böyle olmuyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki evlerinin bahçesine göktaşı düşen Şahin Ailesi zengin oldu

"GÖKTAŞINI BİR KASADA SAKLIYORUZ"

Almanya dışından çok sayıda teklif aldıklarını belirten Şahin, en yüksek teklifin ise 200 bin euro olduğunu belirtti. Göktaşını bir kasada sakladıklarını ve başkaları tarafından görünüp incelenmesinin de önemli olduğuna vurgu yapan Şahin uzmanlardan edindikleri bilgiye göre bu göktaşının şimdiye kadar Schleswig Holstein eyaletine düşen en büyük göktaşı olduğunu söyledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Almanya Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Hakan Arslanoglu:

Göktaşı benim bahçeme düşse, kafama düşerdi zengin oldu ama parayı göremeden öldü haberi olurdu.

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İbrahim Demirel:

Neden avrupaki insanların kazandığını Türk parasını vuruyorsunuz anlamıyorum. Ben 2500 euro alıyor, 1000 euro kira veriyorum. İyi o zaman madem Türk parasına vuruyoruz. ben aylık 1 1 daireme, 22 bin TL kira veriyorum.

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Orcun Yazicioglu:

Alamanci her zaman paragoz :D

Cevap Yaz2749Yayından Kaldır
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