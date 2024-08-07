Üye Girişi
Haberler

Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Kröv kentinde bulunan bir otel, bilinmeyen bir sebep sonucu kısmen çöktü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi enkaz altında kaldı. Kazanın meydana geldiği sırada otelde 14 kişinin bulunduğu, beş kişinin yaralanmadan kurtulduğu belirtildi. Çökme sonrası güvenlik gerekçesiyle 31 komşunun evlerini tahliye etmek zorunda kalındı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, çökmenin sebebi henüz bilinmiyor.

Almanya'nın Kröv kentinde bir otelin kısmen çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi enkaz altında kaldı.

Polis, hayatını kaybeden kişinin cesedinin tespit edildiğini ancak henüz çıkarılamadığını bildirdi. Yetkililer, enkaz altında kalan bazı kişilerle iletişim kurduklarını açıkladı.

Yerel polis, mahsur kalan kişilerin ciddi yaralanmalar yaşadığını da belirtti.

Otel, Almanya'daki Mosel Nehri kıyılarına yakın bir bölgede gece saatlerinde çöktü. İtfaiye ekipleri, binanın daha fazla çökme riski nedeniyle ilk başta mahsur kalanlara ulaşamadı.

Polis, kazanın meydana geldiği sırada otelde 14 kişinin bulunduğunu, ancak beş kişinin yaralanmadan kurtulduğunu açıkladı.

Yetkililer, "Hasarın niteliği nedeniyle bu son derece zorlu bir operasyon," dedi ve güvenlik gerekçesiyle 31 komşunun evlerini tahliye etmek zorunda kaldığını ekledi.

Bu trajik olay, bölgede büyük bir şok etkisi yarattı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çökmenin sebebi bilinmiyor.

Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Almanya Almanya 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

 Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek

MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek
500

Yorumlar (1)

İbrahim Demirel:

Almanya’da yapılar gerçekten çok eski. Eskileri de dinlediğim kadarıyla burada kolay kolay deprem olmuyor. Eğer bizde ki gibi bir deprem olursa, Allah korusun olmasın, burada da çok sayıda bina yıkılır diye düşünüyorum. Ama olsa bile ölüm oranı çok olmaz. Mükemmel bir şehirleşme var. Öyle bizde ki gibi 10 katlı binalar çok nadir.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title