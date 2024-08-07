Almanya'da otel çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Almanya'nın Kröv kentinde bir otelin kısmen çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi enkaz altında kaldı.

Polis, hayatını kaybeden kişinin cesedinin tespit edildiğini ancak henüz çıkarılamadığını bildirdi. Yetkililer, enkaz altında kalan bazı kişilerle iletişim kurduklarını açıkladı.

Yerel polis, mahsur kalan kişilerin ciddi yaralanmalar yaşadığını da belirtti.

Otel, Almanya'daki Mosel Nehri kıyılarına yakın bir bölgede gece saatlerinde çöktü. İtfaiye ekipleri, binanın daha fazla çökme riski nedeniyle ilk başta mahsur kalanlara ulaşamadı.

Polis, kazanın meydana geldiği sırada otelde 14 kişinin bulunduğunu, ancak beş kişinin yaralanmadan kurtulduğunu açıkladı.

Yetkililer, "Hasarın niteliği nedeniyle bu son derece zorlu bir operasyon," dedi ve güvenlik gerekçesiyle 31 komşunun evlerini tahliye etmek zorunda kaldığını ekledi.

Bu trajik olay, bölgede büyük bir şok etkisi yarattı ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çökmenin sebebi bilinmiyor.