Almanya'da kritik gün: Başbakan Scholz için güven oylaması

Almanya Federal Meclisi'nin bugünkü oturumunda gündem mevcut hükümetin kaderini belirleyecek olan güven oylaması olacak.

LİNDNER'İN GÖREVDEN ALINMASI ERKEN SEÇİMİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Geçtiğimiz ay Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevinden alarak erken seçimin fitilini ateşleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin hükümetten çekilmesine sebebiyet verdi. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi, Hür Demokrat Parti'den oluşan "Trafik ışığı ittifakı"nın dağılması sonrasında, Başbakan Scholz için Meclis'te güven oylamasına gidilmesine karar verildi. Scholz'un, bugün gerçekleştirilecek güven oylamasından geçememesi durumunda 23 Şubat 2025 tarihinde erken seçime gidilecek. Erken seçiminin önünü açmak için Meclis'ten güvenoyu talep eden Scholz, "Meclis üyeleri, önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim." diye konuşmuştu.

SCHOLZ KÜRSÜDE KENDİNİ SAVUNDU

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Barbel Bas'ın ardından kürsüye çıkan Başbakan Scholz, "Bugün yeni bir zamanda yaşadığımızı unutmayalım" diyerek, ekonomi politikalarındaki sözlerini tuttuğunu ve asgari ücreti saatlik 12 Euro'ya çıkarttığını söyledi. Konuşmasını adeta erken seçim kampanyası haline getiren Scholz, defalarca kez kınadığı eski ortağı Hür Demokrat Parti'nin hükümetin çöküşünden sorumlu olduğunu savundu. Ekonomide gerilemeyi durdurmak için hükümet harcamalarının gerekli olduğuna işaret eden Scholz, "Dünyada yatırım yapabilecek bir ülke varsa o da biziz" ifadesinde bulundu ve kamu yatırımlarını sınırlayan borçlanma limitinin güncelleştirilmesini talep etti.

"ALMAN VE UKRAYNA ORDULARI DESTEKLENMELİ"

"Hiçbir seçmen son üç yılda karşılaşacağımız zorlukları tahmin edemezdi. Daha fazla ekonomik büyümeye ihtiyacımız var" diyen Scholz, hem Alman ordusunun hem de Ukrayna ordusunun desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Scholz, uzun menzilli Taurus füzelerinin ya da Alman askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı olduğunu da bir kez daha yineledi.

ERKEN SEÇİMİN MUHTEMEL GALİBİ MERZ

Şubat ayında gerçekleştirilecek erken seçimde ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ise hükümetin çöküşü sonrasında bir an önce güven oylaması yapılması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda CDU'nun da eski genel başkanı olan Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in koltuğuna talip olan Merz, yaklaşan oylama hakkında, "Bugünü bir rahatlama günü olarak tanımlayabilirim" dedi. Scholz'un hükümet çöktükten sonraki sarf ettiği açıklamaları, "Tam bir küstahlık" olarak değerlendiren Merz, "Olaf Scholz, başbakan olarak koalisyonu başarılı bir şekilde yönetemedi. Üç partinin, hiçbir şekilde bir arada olmaması gerekiyordu" dedi.