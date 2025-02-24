Almanya'da genel seçim sonuçları belli oldu

ALMANYA Seçim Kurulu'nun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile genel seçimi önde tamamladı.

Almanya Seçim Kurulu, genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını duyurdu. Buna göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan CDU/CSU, oyların yüzde 28,6'sını alarak seçimi önde tamamladı.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer aldı. Mevcut Başbakan Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) oy oranı bir önceki seçime göre 9,4 puan düştü. SPD, yüzde 16,4 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. Yeşiller Partisi'nin 2021'deki seçimlere göre oy oranı düşerek yüzde 11,6'ya geriledi. Sol Parti ise oyunu bir önceki seçime göre 3,9 puan artırarak yüzde 8,8 oy oranını yakaladı. Hükümetten ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan Hür Demokrat Parti (FDP) ise seçimlerde yüzde 4,3 oy oranıyla, yüzde 5'lik barajın altında kaldı.

SANDALYE DAĞILIMI

Almanya Federal Meclis'te sandalye dağılımı şöyle: CDU/CSU 208, AfD 152, SPD 120, Yeşiller 85, Sol Parti 64.

Bu sonuçlara göre, hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor. Almanya'da Federal Meclis'te çoğunluk sağlanması için en az 316 milletvekilini bulmak gerekiyor. Bu durumda toplam 328 milletvekiline ulaşan CDU/CSU ve SPD arasında bir koalisyon hükümetinin kurulması en güçlü ihtimal. Öte yandan seçime katılım oranının yüzde 84 ile 1990'dan bu yana en yüksek düzeye çıktığı belirtildi.