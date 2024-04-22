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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti

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Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in temasları sırasında renkli görüntüler kaydedildi. Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti. Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor. Döner artık Almanya'nın ulusal yemeği oldu." sözleriyle Türk dönerini överken, davetliler döner yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında döner keserek davetlilere ikram etti.

STEINMEIER, TÜRKİYE ZİYARETİNDE DÖNER KESİP İKRAM ETTİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Alman Büyükelçiliğine ait yazlık Tarabya rezidansında, Berlin'de döner dükkanı işleten üçüncü kuşaktan Arif Keleş'le birlikte döner kesti. Keleş'in Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik etmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Steinmeier, Türk misafir işçiler tarafından geliştirilen döner kebabının, artık Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti

"HİÇBİR FAST-FOOD YEMEĞİ ALMANYA'DA DÖNERDEN DAHA ÇOK SATILMIYOR"

Steinmeier, "Hiçbir fast food yemeği Almanya'da dönerden daha çok satılmıyor, daha çok yenmiyor, hatta daha çok ihraç edilmiyor." dedi. Keleş de böyle anlamlı bir ziyarette Cumhurbaşkanı Steinmeier ile döner kesmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Davete, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Alman Federal Milletvekilleri Serap Güler ve Nils Schmidt ile spor, siyaset ve iş dünyasından oluşan seçkin davetliler katıldı. Konuklar döner yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti

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Kaynak: AA / Dünya

Walter Steinmeier İstanbul Türkiye Almanya Gastronomi Yaşam Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

aslında buradan alsa pahalıya gelecek döneri ucuza gelsin diye memleketinden getirdi garibim bizimkiler gibi paraları har vurup harman savurmuyor helal olsun halkının parasını istakoz karides manda kaymağı falan alıp israf etmiyor birde şehadet getirse bizimkilerden daha müslüman olacak

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