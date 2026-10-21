Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Özbekistan'da

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özbekistan'da düzenlenen 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi'ne katıldı. Bakan Göktaş, "Türkiye olarak, insani krizler ve küresel değişimler karşısında evlatlarımızın korunmasını ortak bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi' vesilesiyle Özbekistan'da bulunduklarını bildirdi. Zirvede onur konuğu olarak yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hitaplarını dinlediklerini aktaran Göktaş, bir çocuğun geleceğinin içinde bulunduğu koşulların insafına bırakılamayacağını vurguladı.

'TÜM DÜNYA ÇOCUKLARININ İYİLİK HALİ İÇİN İŞ BİRLİKLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Türkiye'nin çocukların korunmasına yönelik uluslararası yaklaşımına değinen Bakan Göktaş, "Türkiye olarak, insani krizler ve küresel değişimler karşısında evlatlarımızın korunmasını ortak bir sorumluluk olarak görüyor; tüm dünya çocuklarının iyilik hali için uluslararası iş birliklerimizi güçlendiriyoruz. Zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, her çocuğun sağlıklı, güvenli ve umut dolu bir ortamda büyümesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı