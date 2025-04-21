AFAD duyurdu! Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 13.43 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Afad, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
13.43 KM DERİNLİKTE
Saat 20.24'te meydana gelen depremin 13.43 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2025.04.21 20:25:3339.252829.000312.2-.-3.6-.-YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)İlksel
2025.04.21 20:24:3839.262728.96734.9-.-4.34.2KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)İlksel
2025.04.21 17:32:0737.869037.41205.0-.-1.8-.-BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS)İlksel
2025.04.21 16:58:1839.033826.234211.3-.-2.0-.-MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)İlksel
2025.04.21 16:40:5836.575728.772516.2-.-1.8-.-DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)İlksel
2025.04.21 16:18:3740.420728.77507.2-.-2.0-.-ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)İlksel
2025.04.21 16:06:3036.596025.369211.0-.-2.82.5EGE DENIZI İlksel
2025.04.21 14:39:2237.925234.94825.4-.-2.0-.-UCKAPILI-CAMARDI (NIGDE)İlksel
2025.04.21 13:53:0536.622828.81988.9-.-2.4-.-DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)İlksel
2025.04.21 13:50:2636.635225.67339.7-.-2.1-.-EGE DENIZI İlksel
2025.04.21 13:29:5136.402237.31628.6-.-2.2-.-SURIYE İlksel