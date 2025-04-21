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AFAD duyurdu! Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 13.43 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Afad, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu! Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

13.43 KM DERİNLİKTE

Saat 20.24'te meydana gelen depremin 13.43 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER

2025.04.21 20:25:3339.252829.000312.2-.-3.6-.-YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)İlksel

2025.04.21 20:24:3839.262728.96734.9-.-4.34.2KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)İlksel

2025.04.21 17:32:0737.869037.41205.0-.-1.8-.-BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS)İlksel

2025.04.21 16:58:1839.033826.234211.3-.-2.0-.-MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)İlksel

2025.04.21 16:40:5836.575728.772516.2-.-1.8-.-DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)İlksel

2025.04.21 16:18:3740.420728.77507.2-.-2.0-.-ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)İlksel

2025.04.21 16:06:3036.596025.369211.0-.-2.82.5EGE DENIZI İlksel

2025.04.21 14:39:2237.925234.94825.4-.-2.0-.-UCKAPILI-CAMARDI (NIGDE)İlksel

2025.04.21 13:53:0536.622828.81988.9-.-2.4-.-DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)İlksel

2025.04.21 13:50:2636.635225.67339.7-.-2.1-.-EGE DENIZI İlksel

2025.04.21 13:29:5136.402237.31628.6-.-2.2-.-SURIYE İlksel

AFAD duyurdu! Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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AFAD duyurdu! Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Sergen Taban - Dünya
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