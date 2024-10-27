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Adele'den hayranlarını üzen haber: Kulağım sağır kaldı

Adele'den hayranlarını üzen haber: Kulağım sağır kaldı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, yaşadığı kulak enfeksiyonu sonucunda duyma kaybı yaşadığını ve 'kısmen işitme engelli' olduğunu duyurdu. Nadir bir su bakterisiyle temas sonucu enfeksiyon geçirdiğini ve tedavisinin zor olduğunu ifade eden Adele, yanlış antibiyotik kullanımı sonucunda sol kulağının sağır kaldığını açıkladı. Şarkıcı, konser serisini tamamladıktan sonra müziğe ara vereceğini de belirtti.

Dünya genelinde milyonlarca hayranı bulunan ünlü şarkıcı Adele'den üzen bir haber geldi. 36 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, ağustos ayında konser serisi için Münih'te kaldığı süre boyunca 'doğumdan daha kötü' olarak nitelendirdiği ağrı yaşadığını açıkladı. Hayranlarında şok etkisi yaratan Adele, geçirdiği kulak enfeksiyonunun ardından duyma kaybı yaşadığını duyurdu.

Adele'den hayranlarını üzen haber: Kulağım sağır kaldı

Adele, tedavi edilmesi çok zor olduğu belirtilen nadir su bakterisiyle temas ettikten sonra 'kısmen işitme engelli' kaldığını sevenleriyle paylaştı.

Bir çocuk annesi şarkıcı, Las Vegas'taki Caesars Palace'taki sahne performansı esnasında sağlık sorununu, "Kulak enfeksiyonum var ve bu çok korkunç. Daha önce hiç böyle bir hastalık yaşamadım. Bu şimdiye kadar başıma gelen en acı verici şeydi. Doğumdan daha kötüydü" diye anlattı.

Adele'den hayranlarını üzen haber: Kulağım sağır kaldı

"Nadir bir su bakterisi. Tedavisi çok zor. Birkaç gün boyunca yanlış antibiyotik kullandım. Sonunda işe yarayan bir antibiyotik vermeyi başardılar" diyen Adele, "Birkaç kez kulağımı kesmek istedim. Artık acı çekmiyorum, bu harika ama sol kulağım biraz sağır kaldı" şeklinde konuştu.

Adele'den hayranlarını üzen haber: Kulağım sağır kaldı

Las Vegas'ta 'Weekends With Adele' adıyla turnesine devam eden Adele, konser serisini tamamladıktan sonra müziğe ara verecek.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Dünya

Antibiyotik Magazin Sağlık Dünya Yaşam Adele

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