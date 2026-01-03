Haberler

ABD, Venezuela'ya karadan da müdahaleye başladı; halk başkenti terk ediyor

ABD, Venezuela'ya karadan da müdahaleye başladı; halk başkenti terk ediyor
Caracas'ta patlama sesleri ve dumanların yükselmesinin ardından kentte elektrik kesintileri yaşandı. Venezuela yönetimi saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıklayıp "ulusal acil durum" ilan ederken, Reuters hava saldırıları sonrası karadan müdahalenin de başladığını duyurdu. Yaşanan panik nedeniyle sivil halkın başkent Caracas'ı terk etmeye başladığı bildirildi.

  • ABD askerleri Venezuela'ya karadan müdahaleye başladı.
  • Venezuela hükümeti, ABD tarafından gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle ülkede ulusal acil durum ilan etti.
  • Caracas'ta patlama sesleri duyuldu ve siviller başkenti terk etmeye başladı.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta art arda patlama sesleri duyuldu, kentten dumanlar yükseldi. Çok sayıda bölgede elektrik kesintisi yaşanırken uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi saldırıların ABD tarafından gerçekleştirildiğini açıklayarak "ulusal acil durum" ilan etti.

VENEZUELA: SALDIRIYI ABD YAPTI

Venezuela hükümeti yaptığı açıklamada, saldırıların ABD tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada hedefin Venezuela'nın petrol ve değerli maden kaynakları olduğu vurgulandı. Maduro yönetimi, ABD'nin başarılı olamayacağını belirterek ülkede ulusal acil durum ilan edildiğini bildirdi.

REUTERS: KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Reuters, hava saldırılarının ardından ABD askerlerinin karadan da müdahaleye başladığını aktardı. Saldırılar sonrası başkentte panik yaşandığı ve sivillerin Caracas'tan ayrılmaya başladığı belirtildi.

PETRO: CARACAS BOMBALANIYOR

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da açıklamasında Caracas'ın bombalandığını ve Venezuela'ya füze saldırısı düzenlendiğini söyledi.

TRUMP DÖNEMİNDE GERİLİM TIRMANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik yaptırımları genişletmiş ve bölgedeki ABD askeri varlığını artırmıştı. ABD yönetimi, Venezuela'da kara operasyonu seçeneğini de çeşitli açıklamalarla gündeme getirmişti.

