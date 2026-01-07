Haberler

Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
ABD, Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli "Bella 1" isimli petrol tankerine el koymasının ardından, bir tankere daha müdahale etti. ABD Güney Komutanlığı, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, herhangi bir ülke bayrağı taşımayan "Sophia" adlı tankere el konulduğunu açıkladı. Rusya cephesinden ise ABD'ye sert tepki geldi.

  • ABD, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Karayip Denizi'nde yasa dışı faaliyetler yürüttüğü belirtilen M/T Sophia adlı bayraksız petrol tankerine el koydu.
  • ABD, Kuzey Atlantik'te yaptırım ihlali gerekçesiyle Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine de el koydu ve her iki geminin Venezuela'ya doğru ilerlediği tespit edildi.
  • Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Marinera gemisinin uluslararası sularda ABD tarafından ele geçirilmesini uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirdi.

ABD, Karayipler ve Doğu Pasifik'te yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında bir gemiye daha el konulduğunu açıkladı.

BİR PETROL TANKERİNE DAHA EL KONULDU

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, şafak vaktinde ABD Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütülen operasyonda herhangi bir ülke bayrağı taşımayan, "M/T Sophia" adlı "gizli filo" tankerinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve tankerin Karayip Denizi'nde yasa dışı faaliyetler yürüttüğü belirtilirken, ABD Sahil Güvenlik güçlerinin nihai işlemler için ABD'ye kadar refakat ettiği aktarıldı. SOUTHCOM ayrıca müdahale anlarının görüntülerini de paylaştı.

ABD, Venezuela bağlantılı Rus tankerine el koyduM/T Sophia

VENEZUELA'YA DOĞRU İLERLİYORLARDI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz saatlerde ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce "Bella 1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el konulmasına da değinerek, "ABD Sahil Güvenliği art arda gerçekleştirdiği koordineli operasyonlarda iki gizli filo tankerine el koymuştur" ifadelerini kullandı.

Noem, son incelemelerine göre el konulan gemilerin Venezuela'da demir aldıklarını veya Venezuela'ya doğru ilerlediğinin tespit edildiğini aktardı. Noem, Bella 1 gemisinin takibinin haftalardır devam ettiğinin altını çizerek, geminin kovalamaca sırasında bayrağını ve adını değiştirdiği vurgularken, ABD Sahil Güvenliği'ne ait "USCGC Munro" gemisinin mürettebatını kutladı.

ABD, Venezuela bağlantılı Rus tankerine el koydu

RUSYA'DAN TEPKİ

Öte yandan Rusya'dan gelişmelere tepki gecikmedi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 24 Aralık 2025 tarihinde "Marinera" adlı geminin Rus mevzuatı ve uluslararası hukuk normları temelinde Rusya bayrağı altında seyir için geçici izin aldığını belirterek, "Bugün, herhangi bir devletin karasuları dışında açık denizde, gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktı ve gemi ile iletişim kesildi" açıklamasını yaptı. 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni hatırlatan Bakanlık, "Açık denizde serbest seyrüsefer rejimi geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı olan gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ AY ROTASINI VE ADINI DEĞİŞTİRİP RUS BAYRAĞINA GEÇEREK ABD MÜDAHALESİNDEN KURTULMUŞTU

ABD Sahil Güvenliği, geçtiğimiz ay Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği düşünülen, İran petrolü taşımakla suçlanan ve 2024 yılında ABD tarafından kaçak petrol taşıyan bir "gizli filo" içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulan "Bella 1" petrol tankerine el koymaya çalışmıştı.

ABD, Venezuela bağlantılı Rus tankerine el koydu

ABD müdahalesinden kaçınmak için adını "Marinera" olarak değiştiren ve rotasını çeviren petrol tankeri, Guyana bayrağından Rus bayrağına geçmişti. Karayip Denizi'nden Kuzey Atlantik'e kaçmayı başaran petrol tankeri, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip ediliyordu. ABD medyası bugün, Rusya'nın petrol tankerine eşlik etmek için bir denizaltı ve savaş gemilerini görevlendirdiğini aktarmıştı.

Aralık ayının sonunda Rusya, ABD'ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti. Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam abluka" emri vermişti.

