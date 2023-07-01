ABD, UNESCO'ya yeniden katılma önerisi kabul edildi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) üye 193 ülke, ABD'nin örgüte yeniden katılma önerisini onayladı. ABD'nin 1984 ve 2017'de iki kez çekilmesinin ardından, ülkenin örgüte geri dönmesi için 132 üye ülke lehte oy kullandı. ABD, örgütün bütçesinin yüzde 22'sine eşdeğer miktarı finanse edecek ve fon programlarına gönüllü katkılarda bulunacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) genel merkezi, 12 Ekim 2017. (Fotoğraf: Chen Yichen/Xinhua)

PARİS, 1 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) üye 193 ülke, Cuma günü düzenlenen Olağanüstü Genel Konferans Oturumunda, ABD'nin örgüte yeniden katılma önerisini onayladı.

İki gün süren görüşmelerin ardından 132 üye ülke ABD'nin örgüte geri dönmesi için lehte, 10 üye ülke ise aleyhte oy kullandı. ABD'nin 1984 ve 2017'de iki kez UNESCO'dan çekilmesi, örgütün çalışmalarını olumsuz etkilemişti.

UNESCO'dan yapılan basın açıklamasına göre ABD, örgütün olağan bütçesinin yüzde 22'sine eşdeğer miktarı finanse edecek.

UNESCO, borç bakiyelerinin kademeli olarak ödenmesinin yanı sıra ABD'nin Afrika'da eğitime erişimi ve Holokost anısını destekleyenler de dahil olmak üzere fon programlarına gönüllü katkılarda bulunacağını belirtti.

Çin'in UNESCO Daimi Temsilcisi Yang Jin oylamadan sonra basına yaptığı açıklamada, ABD'nin örgüte dönüşünün ardından, cepheleşme ve bölünme faaliyetleri yürütmek yerine, birlik ve işbirliğini teşvik etmeye katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Yang, "Çin, UNESCO'ya dönüşünden sonra ABD'yi yükümlülük ve vaatlerini yerine getirmeye, üyelik aidatlarını tam ve zamanında ödemeye ve UNESCO'ya uzun yıllar boyunca olan borçlarını en kısa sürede ödemeye çağırıyor" dedi.

ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki Beyaz Saray ve dur işareti, 4 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)

Yang ayrıca, ABD'den gerçek çok taraflılığa sadık kalmasını, tüm ülkelerin egemenlik ve sosyal sistemlerine saygı duymasını, toplumsal çeşitliliğe saygı gösterip korumasını, ideolojik çatışmadan kaçınmasını ve üye ülkeler arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmesini istedi.

ABD, 1984 ve 2017 yıllarında olmak üzere UNESCO'dan iki kez çekildi. ABD, Haziran ayında UNESCO genel direktörüne bir mektup göndererek, tahmini 619 milyon ABD doları tutarındaki borçlarını geri ödeme taahhüdünü içeren somut bir finansal plan çerçevesinde Temmuz ayı gibi en kısa sürede örgüte yeniden katılmayı önermişti.