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Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe! Tek hamlede sonlandırdı

Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe! Tek hamlede sonlandırdı
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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sırasında yaşanan tartışmanın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Bakanlık, Ukrayna'da elektrik şebekelerinin onarımına verilen desteğin sonlandırıldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmesi gergin geçti. Zelenskiy, görüşmenin ardından planlanan ortak basın toplantısına katılmadan Beyaz Saray'dan ayrıldı.

ABD, Trump-Zelenskiy Tartışması Sonrası Ukrayna'ya Verdiği Elektrik Şebekesi Desteğini Sonlandırdı

TRUMP: BARIŞ İÇİN HAZIR OLDUĞUNDA GERİ GELEBİLİR

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD ile Ukrayna arasında imzalanması öngörülen nadir mineraller anlaşması henüz imzalanmadı" denildi. Trump ise görüşmenin ardından, "Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" açıklamasını yaptı.

ABD, Trump-Zelenskiy Tartışması Sonrası Ukrayna'ya Verdiği Elektrik Şebekesi Desteğini Sonlandırdı

ZELENSKİY: TRUMP, KONGRE VE AMERİKAN HALKI TEŞEKKÜRLER

Zelenskiy ise yaptığı ilk açıklamada tartışma esnasında kendisine 'teşekkür etmedin' suçlaması yöneltilmesine atıfta bulunarak, Trump, Kongre ve Amerikan halkına ayrı ayrı teşekkür etti.

ABD, Trump-Zelenskiy Tartışması Sonrası Ukrayna'ya Verdiği Elektrik Şebekesi Desteğini Sonlandırdı

TARTIŞMANIN ARDINDAN UKRAYNA'YA VERİLEN DESTEK SONLANDIRDI

Öte yandan, Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Bakanlık, Ukrayna'da elektrik şebekelerinin onarımına verilen desteğin sonlandırıldığını açıkladı.

ABD, Trump-Zelenskiy Tartışması Sonrası Ukrayna'ya Verdiği Elektrik Şebekesi Desteğini Sonlandırdı

UKRAYNA'NIN ENERJİ ÜRETİMİ KAPASİTESİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İ DEVRE DIŞI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 yıl geride kalırken Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın enerji üretimi kapasitesinin yaklaşık yüzde 70'i devre dışı kalmış durumda. Kiev yönetimi, elektrik açığını kapatmak için Amerikalı enerji devi Westinghouse'dan yeni nesil nükleer reaktör üniteleri geliştirmesi için yardım alıyordu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAras Aras:

Zelenskiy bir kahraman dır

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

BU ZELO GERÇEK BIR SARLATAN, BUNU BIRKEZ DAHA ISPATLADI. BU KOSTÜM NE OLM??? HAYIRDIR? ÜLKENDE ÜLEN ONBINLERCE SIVIL VE ASKER HIÇ UMRUNDA BILE DEGIL BESBELLI !! SANKI TATILE GELMIŠ!

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Haber YorumlarıGenco:

Bunlar işte aynen böyle önce mavi boncuk verirler, sonra da tehdit ve zorbalıkla kaynakları sömürürler.. Allah c.c, şerlerinden muhafaza eylesin biz İslam ülkelerini ve bize zararı dokunmayan tüm masum ülkeleri….

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

BORC ALAN EMİR ALIR ELİN CİPİYLE HENDEĞE GİRERSEN EMPERYALİSTLER YARIN VERDİKLERİ İKİ BUÇUK DOLAR KARŞILIĞINDA ÜLKENİN MADENLERİNİ TOPRAKLARINI KÖPRÜLERİNİ OVALARINI YOLLARINI HER ŞEYİNİ İSTERLER SENİ BİR DONLA CISCIBIL BIRAKIRLAR BİRİLERİ İBRET ALSIN

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