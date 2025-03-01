Zelenskiy ile tartışan Trump'tan Ukrayna'ya büyük darbe! Tek hamlede sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmesi gergin geçti. Zelenskiy, görüşmenin ardından planlanan ortak basın toplantısına katılmadan Beyaz Saray'dan ayrıldı.

TRUMP: BARIŞ İÇİN HAZIR OLDUĞUNDA GERİ GELEBİLİR

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD ile Ukrayna arasında imzalanması öngörülen nadir mineraller anlaşması henüz imzalanmadı" denildi. Trump ise görüşmenin ardından, "Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" açıklamasını yaptı.

ZELENSKİY: TRUMP, KONGRE VE AMERİKAN HALKI TEŞEKKÜRLER

Zelenskiy ise yaptığı ilk açıklamada tartışma esnasında kendisine 'teşekkür etmedin' suçlaması yöneltilmesine atıfta bulunarak, Trump, Kongre ve Amerikan halkına ayrı ayrı teşekkür etti.

TARTIŞMANIN ARDINDAN UKRAYNA'YA VERİLEN DESTEK SONLANDIRDI

Öte yandan, Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Bakanlık, Ukrayna'da elektrik şebekelerinin onarımına verilen desteğin sonlandırıldığını açıkladı.

UKRAYNA'NIN ENERJİ ÜRETİMİ KAPASİTESİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İ DEVRE DIŞI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 3 yıl geride kalırken Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın enerji üretimi kapasitesinin yaklaşık yüzde 70'i devre dışı kalmış durumda. Kiev yönetimi, elektrik açığını kapatmak için Amerikalı enerji devi Westinghouse'dan yeni nesil nükleer reaktör üniteleri geliştirmesi için yardım alıyordu.