Pentagon: Başkomutan Trump'tan saldırı emri aldık, İran'ın nükleer programı yok oldu

İsrail- İran savaşı 10'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa fiilen ve resmen dahil oldu.

ABD ordusu, gece yarısı İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump "Fordo artık yok. ABD'nin İran'a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli" dedi.

"İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI YOK OLDU"

ABD'nin saldırısı dünyayı tedirgin ederken Pentagon'dan bugün saldırıya ilişkin detaylı açıklamalar geldi. Kameraların önüne geçen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth "Başkomutan Trump'tan saldırı emri aldık, İran'ın nükleer programı yok oldu" dedi.

Hegseth, basın toplantısında yaptığı açıklamada, dün düzenlenen saldırıların amacının İran'ın nükleer programını yok etmek ya da ciddi anlamda ona zarar vermek olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanı Hegseth, "İran'ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı. Pentagon şefi, İran'ın nükleer arzularının yok edildiğini belirtti. "Başkan (Trump) konuştuğu zaman dünya dinlemeli" diyen Hegseth, Trump barış istiyor, İran da bu yolu seçmeli" ifadelerini kullandı. Hegseth, ABD'nin dışında başka bir ülkenin bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini savundu.

"ABD'NİN CAYDIRICI GÜCÜ GERİ DÖNDÜ"

Hegseth, Trump'ın cesur ve zekice bir operasyon planladığını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı: "Operasyon gösterdi ki ABD'nin caydırıcı gücü geri döndü. dünyanın hiçbir ülkesi buna benzer bir operasyon yapamazdı. Başkomutanımızdan aldığımız emir güçlü bir emirdi. Bu, Trump'ın görevde olduğu tüm zaman boyunca şunu söyledi, 'İran nükleer silaha sahip olmamalıdır' dedi.

"İLK KEZ SIĞINAK DELİCİ BOMBA KULLANILDI"

Başkan Trump'ın liderliği sayesinde İran'ın nükleer isteklerini ortadan kaldırdık. Birçok başkan İran'ın nükleer faaliyetlerini sonlandırma hayalini kurdu, ama hiçbiri başaramadı. Aylarca ve haftalarca planlama ve pozisyonlanma şeklinde hazırlık gerektirdi. Başkan'ın emriyle en üst düzeyde operasyonel güvenlikle gerçekleştirildi. Dünyanın haberi bile olmadı. Bu anlamda da önemli bir başarı olma özelliği taşıyor. Saldırı MOP bombasının (sığınak delici bomba) ilk kullanımı olmuştur. Başkomutanımızı da tebrik etmek istiyorum. Operasyonu çok etkili bir şekilde yönetti. Operasyonun adı 'Gece Yarısı çekici'."

GENELKURMAY BAŞKANI OPERASYONUN DETAYLARINI ANLATTI

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in ardından söz alan Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise operasyonun detaylarını anlattı. Caine "Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece taktik pozisyonu korumak ve gizlemek için B-2 uçakları Pasifik'e gitti. Kandırma operasyonunun başarılı olmasıyla birlikte, 18 saatlik bir uçuş ve minimal iletişimle operasyona gitti. Dün akşam Başkan Trump'ın söylediği gibi diğer uçaklar da hedeflerini vurmuş ve toplam 14 bomba ile iki hedef alanı bombalanmıştır. Tüm İran'ın nükleer altyapı hedefleri, İran saatiyle 02.10'da yine İshafan'a ulaşmış ve operasyon süresince sürpriz ve şok efekti kurulmuştur.

"11 EYLÜL'DEN SONRA EN UZUN İKİNCİ OPERASYON"

Kusursuz bir sürpriz yaptık. Sığınak deliciler dahil toplam 75 mühimmat kullanılmıştır. B-2 hayalet bombardıman uçaklarının yanı sıra toplamda 125 Amerikan uçağı, bunun yanı sıra denizaltılar, destroyerler, yüzlerce personel operasyona katılmıştır. Amerikan tarihinin en büyük B-2 saldırı görevi ve ilk MOP bombası görevidir. 11 Eylül operasyonundan sonra en uzun ikinci operasyon olmuştur. Başkanın da söylediği gibi dünyada hiçbir ordu bunu gerçekleştiremezdi."