ABD ordusu UFO vurdu! Pentagon yaptığı açıklamayla cismin düşürüldüğünü doğruladı

ABD ordusunun bir UFO'yu (Tanımlanamayan uçan cisim) vurarak düşürdüğü iddiası dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Pentagon, TSI 01.50'de açıklama yaparak cismin düşürüldüğünü doğrularken, cismin "potansiyel gözetleme yetenekleri sebebiyle" düşürüldüğü kaydedildi. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk da tanımlanamayan cisimle ilgili paylaşımında "Endişelenmeyin, birkaç uzaylı arkadaşım uğradı" ifadelerine yer verdi. Öte yandan UFO'ya ilişkin çeşitli görüntüler de servis edildi.

ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon'dan gelen "UFO Shotdown" yani "Tanımlanamayan uçan bir cisim düşürüldü" açıklaması ve peşine Kanada Başbakanı'ndan da bu minvalde gelen açıklama dünya gündeminde ilk sıraya oturdu.

"CİSİM ORDU TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ"

Reuters'a konuşan iki yetkili, cismi ordunun düşürdüğünü belirtti ancak bunun bu ayın başlarında düşürülen büyük beyaz Çin balonuna benzeyip benzemediğini söylemeyi reddetti.

"ORDU HURON GÖLÜ ÜZERİNDE YENİ BİR CİSMİ İNDİRDİ"

Emekli Korgeneral Jack Bergman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Göller Bölgesindeki operasyonlar konusunda Savunma Bakanlığı benimle iletişime geçti. ABD ordusu Huron Gölü üzerinde yeni bir cismi indirdi" ifadelerini kullandı. Bergman, ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini yazdı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon TSI 01.50'de açıklama yaparak cismin düşürüldüğünü doğruladı. Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Pentagon Sözcüsü, cismin 'potansiyel gözetleme yetenekleri sebebiyle' düşürüldüğünü belirtti.

"DAHA FAZLA ŞEY ÖĞRENMEK İÇİN NESNEYİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Karadaki herhangi bir şeye yönelik aktif bir askeri tehdit olarak değerlendirmediklerini belirten Pentagon, "Ekibimiz şimdi daha fazlasını öğrenmek amacıyla nesneyi kurtarmak için çalışacak" açıklamasını yaptı.

ELON MUSK'TAN PAYLAŞIM

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, Twitter'ın sahibi Elon Musk, tanımlanamayan cisimle ilgili paylaşımda bulundu. Musk, "Endişelenmeyin, birkaç uzaylı arkadaşım uğradı" paylaşımını yaptı.

SON 10 GÜNDE 4 HAVA UNSURU DÜŞÜRÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı da, 3 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti. Balon, 4 Şubat'ta Başkan Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Beyaz Saray, 10 Şubat'ta Başkan Joe Biden'ın emriyle bir ABD savaş uçağının Alaska üzerinde küçük bir araba büyüklüğündeki 'tanımlanamayan bir nesneyi' düşürdüğünü duyurmuştu. 11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı. Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu.