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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler

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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi komşu ülke Yunanistan'da büyük ses getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaklaşık 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını onayladığını duyurdu. Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor. Buna göre Türkiye Washington'dan 40 adet F-16 model uçak ve modernizasyon kiti satın alacak, satın alımın bedeli ise 20 milyar dolar. ABD kongresi Türkiye'ye verdiği onay paketinin içine Yunanistan'ı da kattı bu bağlamda Atina, F-35 uçaklarını envanterine kattı. İlk teslimatların ise önümüzdeki dört yıl içerisinde başlaması bekleniyor.

YUNAN MEDYASI ŞOKTA: BUNU NASIL YAPABİLİRLER

Yunan basınında gündem olan satın alımla ilgili Ta Nea gazetesi, Yunan yetkililerin ABD Dışişleri Bakanlığına bir bir mektup yazdığını ve mektupta Türk ordusunun yeni uçakları Yunanistan'a karşı kullanmamasını istediklerini söylediğini belirtti. Ta Nea ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem İsrail karşıtı bir politika izlemesi hem de Rusya ile yakın ilişkiler kurması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını "Bunu nasıl yapabilirler" ifadesiyle özetledi.

Ethnos gazetesi ise Türkiye'nin bu satın alımla beraber hava kuvvetlerinin "Viper" seviyesine yükseleceğini bildirdi. Viper seviyesi son model F-16'ları temsil eden bir kavram olarak kullanılıyor.

HAKAN FİDAN DETAYI

CNN International, aylardır süren temasların sonlandığını ve Türkiye'nin F-16 satın alımını artık gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye'nin ABD'nin en kritik müttefiklerinden biri olduğunu belirten CNN, satış konusunda Hakan Fidan ve Antony Blinken arasındaki yakın ilişkinin etkili olduğunu yazdı.

TÜRKİYE KARŞITLARI YİNE HAREKETE GEÇTİ

ABD merkezli New York Times gazetesi kongredeki dört Türkiye karşıtı vekile karşı Beyaz Saray'ın harekete geçtiğini ve onay vermeleri için baskıda bulundu. Cuma gecesi Temsilciler Meclisi üyesi Gregory W. Meeks Erdoğan'ın İsveç'in katılımına ilişkin protokolleri imzalamasının "gecikmiş olsa da, ittifak ve geniş ikili ilişki açısından memnuniyetle karşılanan bir haber" olduğunu söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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