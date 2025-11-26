ABD'nin 'terörist' ilan ettiği Venezuela karteli ile ilgili neler biliniyor?

ABD, Venezuela üzerindeki askeri baskısını artırmaya devam ediyor. Deniz aşırı konumdaki savaş gemilerinin yüzde 30'unun şu anda Karayipler'de olduğu tahmin ediliyor.

Trump yönetimi pazartesi günü uyuşturucu karteli "Cartel de los Soles"i (Güneşler Karteli) yabancı "terör örgütü" ilan etti.

Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu da bu kartelin lideri olmakla suçladı.

Bir örgütün "terör örgütü" olarak tanımlanması, ABD kolluk kuvvetlerine ve askeri kurumlarına örgütü hedef alma ve dağıtma konusunda daha geniş yetkiler veriyor.

Caracas da bu hamleyi, "gayri meşru" bir askeri müdahalenin önünü açmayı amaçlayan "gülünç bir yalan" olarak tanımladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine de Salı günü Venezuela'ya birkaç deniz mili uzaklıktaki Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago'yu ziyaret etti.

ABD askerleri kısa önce bu ülkede tatbikat yapmıştı.

Reuters haber ajansı, ABD yönetiminin Venezuela çevresine yaptığı büyük çaplı askeri yığınağın, hedefin Maduro'yu devirmek olduğu spekülasyonlarına yol açtığını bildiriyor.

Beyaz Saray, savaş gemilerinin Güney Amerika'daki uyuşturucu kaçakçılığı güzergahlarını bitirmeye yönelik konuşlandırıldığını savunuyor.

Maduro, Pazartesi günü iki ayrı etkinlikte Venezuela'nın durumdan zaferle çıkacağını savundu.

Haftalık televizyon konuşmasında, "Ne yaparlarsa yapsınlar, nerede yaparlarsa yapsınlar, nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela'yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz" iddiasında bulundu.

Fransız AFP haber ajansının kamuya açık bilgilerden derlediği sayılara göre, Eylül ayından bu yana Latin Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlenen saldırılarda en az 83 kişi öldürüldü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yargısız saldırıların insan hakları ihlali olduğunu savundu.

Saldırı yapılan gemilerde uyuşturucu olduğuna dair herhangi bir kanıt kamuoyuna açıklanmadı.

Terörizm tanımı, Washington'a Venezuela yetkilileri üzerinde daha fazla baskı kurmak için yasal dayanak sağlayabilir.

Trump 17 Ekim'de Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) Venezuela'da gizli

Trump yönetimi, terör kapsamına alınan söz konusu kartelin Maduro tarafından yönetilen bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesi olduğunu iddia ediyor.

Ancak Venezuela ve destekçisi ülkeler, böyle bir örgütün var olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Güneşler Karteli ismi nasıl ortaya çıktı?

Venezuela Dışişleri Bakanlığı böyle bir örgütü varlığına yönelik iddiaları "kesin bir dille reddetti" ve bunu "yeni ve gülünç bir yalan" olarak niteledi.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, uzun zamandır bunu bir "uydurma" olarak nitelendiriyor.

Bu oluşumun üst düzey üyelerinden biri olduğu iddia edilen Cabello, ABD'nin bu karteli, sevmedikleri kişileri hedef almak için bir bahane olarak kullanmakla suçladı.

Venezuela'nın komşusu Kolombiya'nın sol görüşlü Devlet Başkanı Gustavo Petro da kartelin varlığını yalanladı.

Cartel de los Soles terimi ilk olarak 1990'ların başında ortaya çıktı.

Venezuela Ulusal Muhafızları'ndaki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarından sorumlu bir generale yönelik uyuşturucu kaçakçılığı iddialarının ardından Venezuela medyası önemli yetkililer için bu terimi kullanmaya başladı.

İfadenin kökenindeyse generallerin rütbelerini belirtmek için apoletlerinde taktıkları güneş şeklindeki nişan vardı.

Amerika'da organize suçlar uzmanı Insight Crime'dan Mike LaSusa, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantısı olduğu iddia edilen tüm Venezuelalı yetkililer için bu tanımın kullanılmaya başlandığını söylüyor.

LaSusa, bu oluşumun diğer uyuşturucu şebekelerinden farklı bir şekilde, örgütlü bir yapıya sahip olmadığını söylüyor.

LaSusa, bunun başlı başına bir grup olmadığını, daha ziyade "yaygın bir yolsuzluk sistemi" olduğunu savunuyor. Bu sistemin, eski Devlet Başkanı Hugo Chávez'in halefi Nicolás Maduro döneminde Venezuela'yı saran ekonomik krizden beslendiğini de ekliyor.

"Maduro rejimi güvenlik güçlerine makul bir maaş veremiyor ve sadakatlerini korumak için uyuşturucu kaçakçılarından rüşvet almalarına izin veriyor" diye açıklıyor.

Muhalifler doğruluyor

Meksika'nın UNAM üniversitesinden organize suç uzmanı Raúl Benítez-Manau da Venezuela'nın havaalanları gibi kilit giriş ve çıkış noktalarını kontrol eden orta ve alt rütbeli subayların bu sistemin en önemli parçaları olduğunu söylüyor.

Ancak ABD'li yetkililer, bu sistemin kollarının Maduro hükümetinin en üst kademelerine, hatta başkanın kendisine bile ulaştığı konusunda ısrar ediyor.

ABD Adalet Bakanlığı, 2020 yılında Maduro ve 14 kişiyi daha, ABD'ye kokain göndermek için silahlı Kolombiyalı gruplarla birlikte çalışmakla suçladı.

Adı geçen üst düzey yetkililer arasında Savunma Bakanı Vladimir Padrino ve eski Venezuela Yüksek Mahkemesi başkanı Maikel Moreno da bulunuyordu.

İddianamede, Güneşler Karteli'nin en az 1999'dan beri Maduro, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski askeri istihbarat şefi Hugo Carvajal ve eski General Clíver Alcalá tarafından yönetildiği iddia edildi.

Eski Devlet Başkanı Hugo Chávez'in eski güvenlik şefi Leamsy Salazar, ABD yetkililerine 2014'te söz konusu oluşum konusunda bilgi vermişti.

Salazar, İçişleri Bakanı Cabello'nun kartele liderlik ettiğini öne sürüyor.

Bu yılın başlarında, Maduro ile anlaşmazlık sonrası Venezuela'dan kaçan eski istihbarat şefi Carvajal da uyuşturucu kaçakçılığı ve narko-terörizm suçlamalarını bir ABD mahkemesinde kabul etti.

BBC, iddialar hakkında yorum almak için Venezuela hükümetiyle iletişime geçti, ancak haber yayınlanana dek bir yanıt alamadı.

Ancak Venezuela hükümeti, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını, ABD'nin Maduro'yu devirmeyi meşrulaştırma girişimi olarak nitelendiriyor.