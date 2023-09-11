ABD'nin 'Bedelini öder' tehdidine rağmen Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya doğru yola çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova'ya gidiyor. Özel zırhlı trenle yaklaşık 20 saat sürecek yolculuğa başladığı öne sürülen Kim Jong-Un'un, Ukrayna savaşı kapsamında Moskova yönetimine silah desteği sunmayı planladığı ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere ABD yönetimi, bu ziyaretten dolayı Kuzey Kore liderini "Bedelini öder" sözleriyle tehdit etmişti.

Ukrayna'daki savaş devam ederken Kuzey Kore'den gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. ABD'nin "bedelini öder" uyarısına rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, Rusya ziyareti resmiyet kazandı. Kremlin, Kuzey Kore liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

KİM, RUSYA LİDERİ PUTİN'LE GÖRÜŞECEK

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin "gelecek birkaç gün içerisinde" gerçekleşeceği ifade edildi. Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı da (KCNA) ziyareti doğruladı. Yeri ve zamanına ilişkin detayların paylaşılmadığı ziyarette Kim, Putin ile görüşecek.

ABD'DEN KUZEY KORE'YE TEHDİT: BEDELİNİ ÖDEYECEK

Washington'a göre görüşmenin gündeminde Kuzey Kore'nin Moskova'ya silah desteği var. Kuzey Kore'yi, Rusya'ya silah sağlamaması gerektiği konusunda "uyardıklarını" dile getiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pyongyang yönetimini, silah satmaya ilişkin atacağı adımlardan caydırmak için fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Bu, Kim'in Putin'le ikinci görüşmesi olacak. İkili 2019'da yine Kim'in Rusya ziyaretiyle bir araya gelmişti.

KİM'İN TRENİNİN YOLA ÇIKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan Yonhap'ın üst düzey bir Güney Koreli hükümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Kim Jong-un'u taşıyan tren yola çıktı. Yetkili, "İstihbarat yetkililerin, Kim Jong-un'u taşıyan trenin Vladivostok'a doğru yola çıktığını tespit ettiğini biliyorum." dedi.

YOLCULUĞUN 20 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR

Başka bir üst düzey yetkili ise "Kim Jong-un Pyongyang'dan uzaklaşıyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı. Özel zırhlı trenle yapacağı yolculuğunun yaklaşık 20 saat sürmesi beklenen Kim'in, Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na katılacağı tahmin ediliyor.

KİM'İN BABASI DA HEP TRENLE YOLCULUK EDİYORDU

Kim'den önce Kuzey Kore lideri olan babası Kim Jong-il de uçak fobisi nedeniyle 17 yıllık görev süresince hep trenle seyahat etmişti. Çin ve Rusya yolculuklarını trenle yapan baba Kim, 2011'de yine bir tren yolculuğunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

"ASKERİ İŞBİRLİĞİ OLASILIKLARI ELE ALINACAK"

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarını ele almak üzere" bir araya geleceği öne sürülmüştü.