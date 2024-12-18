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ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit

ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
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ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'ye yaptırım yasa tasarısı tehdidinde bulundu.

ABD'de senatörlerden, Suriye'deki terör unsurlarını vuran Türkiye için küstah bir tehdit geldi. CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, olayın ayrıntılarını aktardı şöyle aktardı:

"TÜRKİYE KABUL ETMEZSE YAPTIRIM TASARISINI KONGREYE GETİRECEĞİZ"

İki tane senatörden biri Demokrat Chris Van Hollen, biri de Cumhuriyetçi Lindsey Graham. Bu iki senatör birleşti ve ortak açıklama yayınladı. Yani iki partili bir yaptırım tasarısını devreye sokacaklarını söylüyorlar. Çok tabii açık ve net bir tehdit bu Amerikan senatörlerinden. Diyorlar ki, ateşkes şartlarını Türkiye kabul etmezse biz yaptırım tasarısını kongreye getireceğiz. Peki ayrıntıları ne bu açıklamanın? Yani ne istiyorlar Türkiye'den? Neyi burada zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar?

"ATEŞKESİN UZATILMASINI TÜRKİYE REDDETTİ"

Diyorlar ki, Türkiye destekli güçler Suriyeli Kürt ortaklarımıza, burada YPG, PKK terör örgütünden bahsediyorlar, Suriyeli Kürt ortaklarımıza yönelik saldırıları arttırarak IŞİD'in yeniden dirilmesini önleme misyonunu bir kez daha tehdit ediyor, diyor bunlar öne sürdükleri iddiada. Diyorlar ki, Suriye Milli Ordusu ve YPG, PKK arasındaki geçici ateşkes sona erdi, bu ateşkesin uzatılmasını Türkiye reddetti, ayrıca Kobani dedikleri aynen Arap'ta ve o bölgede askersizleştirilmiş silahsızlandırılmış bir bölge kabul edilmedi. Bunu Türkiye kabul etmezse bu hafta içerisinde bu yaptırım paketini kongreye getireceğiz oylama için diyorlar ve diyorlar ki, ayrıca şöyle ekliyorlar, Türkiye'nin ele alınabilecek bazı meşru güvenlik endişeleri olsa da bu gelişmeler bölgesel güvenliği baltalamaktadır ve ABD buna kayıtsız kalamaz.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ELE BAŞLARINDAN MAZLUM ABDİ İLE GÖRÜŞMÜŞLER

Ayrıca bu açıklamanın niye şimdi geldiğini söyleyeyim. ABD'nin iki senatörü YPG, PKK terörist elebaşı Mazlum Abdi ile telefonda görüşmüşler ve Mazlum Abdi telefonda bu senatörlere bir manada ağlamış, bize saldırıyorlar, saldırıları durdurmuyorlar, ateşkes teklifimizi kabul etmiyorlar, ne olur yardım edin diye. Çünkü açıklamada şöyle söylüyor, biz telefonla görüştük ve Suriyeli Kürt ortaklarımıza desteğimizi bir kez daha yineledik, Türkiye bu şartları derhal kabul etmezse buranın altını çiziyorum, Türkiye bunları derhal kabul etmezse bu hafta 2019'da ortaklaşa sunduğumuz yasa tasarısına benzer şekilde iki partili yaptırım tasarısını kongreye getireceğiz.

Burada Cumhurbaşkanımıza, devletimize, Türkiye'nin silah alışlarına yani bu F-16'lar konusu da gündeme gelebilir, parasını yine başta ödediğimiz, tüm bunlara yaptırım, savunma sanayi alım satışlarına, bunların hepsine yaptırım getireceklerini söylüyorlar, sebebi de YPG, PKK'ya yapılan operasyonlar. Bunları bir süredir aktarıyorduk aslında Müslüman mutlaka burada kongre de devreye girecektir 2019 gibi diye, defalarca şunun altını çizmiştim, sanki aynı filmi yeniden yaşıyoruz, kongre de burada destek verecektir terör örgütüne diye, işte bunun biz en net örneğini, en net açıklamasını gördük. Gerçekten de bunu işleme koyacaklar mı, gerçekten bu yaptırım tasarısını koyacaklar mı bilmiyoruz ama Türkiye'ye burada bir sopa sallama olduğunu, bir parmak sallama olduğunu net olarak görebiliyoruz çünkü derhal terör örgütünün taleplerini kabul edin etmezseniz biz size yaptırım uygularız diyor Demokrat ve Cumhuriyetçi İki Senatör.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıSadık:

Chp dem ortak olup ypgyi kurtarmaya çalışıyorlar

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Haber YorumlarıHaci mehmet:

Amerikanin satilmis kopeklerimi biter sozde Kurtmus

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Haber YorumlarıFA null:

Türkiye eski Türkiye değil boş yapmış 2019 daki Türkiye de değil

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Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Umarım dünya liderimiz 3 5 oy uğruna her zaman yaptığı gibi çakma Kabadayılık yapmaz. O gene sarayında Medine hurması ile manda yoğurdunu yer, bedelini halk olarak biz öderiz

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Haber YorumlarıSempatik0037 Ben:

demekki Avrupa bizi gerçekten kiskaniyormuş

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Haber YorumlarıVEFA:

Çılgın Türkler den amma korkmuşsunuz yaaa!... Korkunun eceli faydası yok. Ambargoymuş, noel baba gülüşü atalım buna ho hoo hoooo hoooo. Ya seve seve ya......!!!..

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Dinci hacı hocalar algı yapmaya gelmiş buraya anlaşılan ah bu dincilerden ne çektik siz caminizdeki personel açığını kapatmakla uğraşın napacaksınız yorumculukla ?..

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Haber YorumlarıMt Hercai:

yılanın başını küçükken ezmesseniz ne olacağı açıkça ortada. yoksa bunlar niye havlasın..

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Haber YorumlarıYıldırım YILDIZ:

Haydi hop bir brunson mevzu daha geliyor diye düşünmeye başladım artık .

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Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

abd müttefiğimiz ve dostumuz trump bizi kıskanıyor

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