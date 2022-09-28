ABD'li general Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına yanıt veremedi: Tatbikattan haberim yok

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un basın sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Türkiye ile alakalı sorulara cevap vermekten kaçındı. Yunanistan'daki ABD askeri yığınağına ilişkin soruyla ilgili "Tatbikattan haberim yok" dedi. Ryder ayrıca "İkili ilişkilerimiz bakımından Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO ortağı ve müttefiktir'' açıklamalarında bulundu.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türkiye'ye karşı tacizleri günden güne artıyor. Yunanistan, F-16 uçaklarına radar kilidi atılması, adaların silahlandırılması gibi adımları atarak Ege'de yeni bir çatışmanın yollarını arıyor. Son olarak ise bu gerilim, Lozan'a göre silahsız olması gereken Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar taşımasıyla zirveye çıktı. Bu konular ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un basın sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder'a soruldu. Rydar, sorulara kaçamak yanıt verdi.

''HERHANGİ BİR TATBİKATTAN HABERDAR DEĞİLİM''

Pentagon basın brifingi sırasında basın sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder'a Türkiye hakkında sorular soruldu, ABD'li yetkili cevap vermekte zorlandı. Gazeteci, "Türkiye iki anlaşma kapsamında gayri askeri statüye sahip iki adaya ABD menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve ABD'ye protesto notası verdi. ABD'nin bölgede bir tatbikatı veya eğitimi var mı? Türkiye'nin protestosuna yanıtınız nedir?" sorusunu sordu.

Sözcü Ryder, "Orada -ABD tarafından gerçekleştirilen- herhangi bir tatbikattan haberdar değilim. Biliyorsunuz genellikle sizi ABD Avrupa Komutanlığına yönlendiririm. Ama şu anda herhangi bir tatbikattan haberdar değilim. Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve her iki tarafı potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloga girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz. Bunun ötesinde söyleyebileceğim bir şey yok" dedi.

''TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM''

"Ankara'da bölgedeki tansiyonu körüklediği ve gerilime katkı sağladığı konusunda ABD'ye yönelik eleştiriler var. Bu eleştirilere katılıyor musunuz veya yanıtınız nedir?" sorusuna Ryder, "İkili ilişkilerimiz bakımından Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO ortağı ve müttefiktir ama bu kürsüden diplomasiye dahil olmayacağım. Yine söylüyorum Türkiye dahil NATO ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz. Elbette ki bunu, resmi bir ABD yanıtı için Dışişleri Bakanlığına sormanızı teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı.