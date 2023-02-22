ABD'li Blinken'dan "Türkiye, Yunanistan'a saldırırsa ne yaparsınız?" sorusuna çok net yanıt

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası görev sürecindeki ilk Türkiye ziyaretine çıkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunan medyasına kapsamlı bir röportaj verdi. Blinken kendisine isim vermeden Türkiye işaret edilerek yöneltilen "Bir NATO üyesi ülke başka bir NATO üyesi ülkeye saldırırsa ne olur?" sorusuna "Elbette bu tür varsayımsal sorulara yanıt vermeyeceğim. Tarafların provokatif hamleler ve açıklamalar yapmamasını istiyoruz" yanıtını verdi.

Göreve başladığı iki yıldan beri Türkiye'yi ziyaret etmeyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu hafta deprem sebebiyle Türkiye'ye geldi ve bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Hafta sonu Adana'ya giden ve deprem bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra pazartesi günü Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Blinken, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Yunanistan'a gitti.

"YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE'YE HEMEN YARDIM ETMESİ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Yunanistan'da bir dizi temasta bulunan Blinken, Yunan medyasına konuştu. Yunanistan'ın çok izlenen televizyon kanallarından Mega'ya konuşan Blinken, Türkiye- Yunanistan ilişkileri ile ilgili kapsamlı açıklamalarda bulunarak, Türk yetkililerle yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı. Blinken, Türkiye'ye gelmesinin öncelikli sebebinin deprem felaketi olduğunu söylerken, " Yunanistan'ın Türkiye'ye hemen yardım etmesi çok önemliydi. Türk arkadaşlarımla görüştüğümde çok sayıda Yunanistan vatandaşının bölgeye yardıma koşmasının çok önemli olduğunu söylediler. Bence bu durum daha iyi bir atmosfer yaratıyor fakat hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de seçim zamanı ve seçimler her zaman işleri karmaşık bir hale getirir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Blinken dün Ankara'da bir araya gelmişti.

"BİZ TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'I BİRLİKTE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye ve Yunanistan'ın sakinliğe devam etmesini umut ettiğini ve gelecek aylarda iki ülke arasında diyalog ve diplomasi gibi konularda çözüme ulaşılmasını beklediğini söyleyen Blinken, "ABD için Türkiye ve Yunanistan'ın yakın müttefik, yakın partner ve yakın dost olması önemli çünkü biz onları birlikte görmek istiyoruz" dedi. Blinken her iki ülkenin de karşı karşıya gelmemesi durumunda fırsatların artacağına da dikkat çekti.

"İNSANLAR YIKILMAMIŞ OLSA BİLE EVLERİNE GİTMEYE KORKUYOR"

Antakya'da önceki gün meydana gelen deprem ile ilgili de konuşan Blinken, "Türkiye tamamen depremin yaralarını sarmaya odaklanmış. Dün bir artçı daha yaşandı. İnsanlar korkmuş durumda. Depremden kurtulanlar korkmuş. İnsanlar evleri yıkılmamış olsa bile evlerine gitmeye korkuyorlar" dedi.

YUNAN GAZETECİ İSİM VERMEDEN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Blinken, Yunan gazetecinin isim vermeden Türkiye'yi işaret ederek, "Peki bir NATO üyesi ülke başka bir NATO üyesi ülkeye saldırırsa ne olur" sorusuna ise "Elbette bu tür varsayımsal sorulara yanıt vermeyeceğim. Fakat söyleyebileceğim şey bütün dostlarımızın diplomasi yoluyla barışçıl bir şekilde sorunları çözmeye çalışmasını desteklemektir. Tarafların provokatif hamleler ve açıklamalar yapmamasını istiyoruz" yanıtını verdi.