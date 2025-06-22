ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu

ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu
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ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurdu. ABD tarafından geliştirilen B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, gökyüzünde adeta görünmez bir gölge gibi süzülürken, ardında milyar dolarlık bir mühendislik taşıyor. 61 metre derine nüfuz edebilen "Sığınak katili" B-2, İran'in nükleer sığınaklarını yok edebilecek güçte.

ABD 10. günde savaşa dahil olarak İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini 6 sığınak delici mühimmat ve 30 Tomahawk füzesiyle imha ettiğini duyurdu.

"SIĞINAK KATİLİ" OLARAK ADLANDIRILIYOR

ABD'nin saldırısına ilişkin detaylar kısa sürede netleşirken, İran'daki nükleer hedeflerin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağıyla vurulduğu öğrenildi. 61 metre derin nüfuz edebilen B-2 bombardıman uçağı, İran'ın yeraltındaki Fordo Nükleer Tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak. B-2'ler "sığınak katili" olarak da adlandırılıyor.

Bombardıman uçaklarına 4 adet Boeing KC-46 Pegasus yakıt ikmal uçağının eşlik ettiği bildirildi. Haberlere göre bunlardan ikisi Pasifik Okyanusu üzerinde B2 uçakları için yakıt ikmali gerçekleştirdi. Diğer ikisi ise yaklaşık 75 kilometre gerilerinde bulunuyor. Raporda, iki ilave yakıt ikmal uçağının San Francisco'nun kuzeyinden havalandığı ve kuzeye doğru ilerlediği belirtildi. Bir sonraki yakıt ikmal noktalarının daha sonra Hawaii'de olacağı söyleniyor.

ABD, İran'ın nükleer tesislerini 'Sığınak katili' ile vurdu

ABD'NİN EN GELİŞMİŞ SİLAH PLATFORMLARINDAN BİRİ

ABD Hava Kuvvetleri'nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağı, sofistike hava savunmalarına girebilen ve İran'ın gömülü nükleer araştırma tesisleri ağı gibi sertleştirilmiş hedeflere hassas saldırılar düzenleyebilen Amerika'nın en gelişmiş stratejik silah platformlarından birini temsil ediyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın İran'la ilgili alacağı her türlü kararı uygulamaya hazır olduğunu söyledi ve Tahran'ın cuma günü İsrail'in saldırıları başlamadan önce Başkan'ın nükleer programıyla ilgili bir anlaşma yapması yönündeki çağrılarına kulak vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD, İran'ın nükleer tesislerini 'Sığınak katili' ile vurdu

EN İLERİ GİZLİLİK TEKNOLOJİSİNE SAHİP

ABD B-2'nin her biri yaklaşık 2,1 milyar dolara mal oluyor ve bu da onu şimdiye kadar yapılmış en pahalı askeri uçak yapıyor. Northrop Grumman tarafından üretilen ve en ileri gizlilik teknolojisine sahip olan bombardıman uçağı 1980'lerin sonlarında üretilmeye başlandı, ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte üretimi durduruldu. Pentagon'un planlanan satın alma programının kesilmesinin ardından sadece 21 adet üretildi.

Bombardıman uçağının yakıt ikmali olmaksızın 6 bin deniz milini aşan menzili, ABD'nin kıtasal üslerinden küresel saldırı kabiliyeti sağlıyor. Havadan yakıt ikmali ile B-2, Missouri'den Afganistan ve Libya'ya kadar olan görevlerde gösterildiği gibi, dünya çapında neredeyse her hedefe ulaşabilir. Uçağın 18 kilogramdan fazla olan faydalı yük kapasitesi, çok çeşitli konvansiyonel ve nükleer silahlar taşımasına olanak sağlıyor. Bombardıman uçağının dahili silah bölmeleri, 30 bin kiloluk hassas güdümlü bir "sığınak delici" bomba olan iki GBU-57A/B MOP (Ağır Mühimmat Penetratörü) içerebilecek büyük mühimmat yüklerini barındırırken gizlilik özelliklerini korumak için özel olarak tasarlandı.

ABD, İran'ın nükleer tesislerini 'Sığınak katili' ile vurdu

"KÜÇÜK BİR KUŞLA KARŞILAŞTIRILABİLİR"

İki pilotlu mürettebat konfigürasyonu, personel ihtiyacını azaltırken gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde operasyonel etkinliği koruyor. B-2'nin gizlilik teknolojisi radar emici malzemeler ve düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeyi en aza indiren açısal tasarım özellikleri içeriyor. Radar kesitinin küçük bir kuşunkiyle karşılaştırılabilir olduğu ve geleneksel radar için neredeyse görünmez olduğu bildiriliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJY:

TÜM İSLAM ALEMİNE AMERİCADAN SELAMLAR. AHHH... GÜZEL BİR PAZAR GÜNÜ OLACAK.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme75
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Haber YorumlarıTeoman Gönülçelen:

Trump delisi Şanghay birligine savaş açtı dünya savaşı kapısını açıyor büyük ihtimal darbe ile devrilir yakında koltuğu kaybeder dünya ulkeleri ozellikle İngilizler Avrupa ülkeleri savaşın faturasını biliyor bu yüzden tüm dünya hatta CIA bı kısmı bile netenyahu ve ekibi bakanlarina ofkeli netenyahu ve ekibinin bu savaştan sağ çıkma ihtimali hicyok suikaste uğrarsa sasirmam

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıhacı avcı:

ABD yanlısı salla bakalım

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
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