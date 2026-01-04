Haberler

ABD, dünyanın konuştuğu operasyou, buraya yaptı

ABD, dünyanın konuştuğu operasyou, buraya yaptı
ABD'nin Nicolas Maduro'yu tutukladığı Venezuela saldırısında hasarın boyutu uydu fotoğraflarına yansıdı. Çok sayıda savaş uçağıyla düzenlenen saldırıda hedef alınan noktalardan biri olan başkent Caracas'taki Fuerte Tiuna askeri tesisinin yerle bir olduğu görüldü.

ABD ordusu önceki gece Venezuela'ya beklenen operasyonu gerçekleştirdi. Hava saldırılarında başkent Caracas'ın birçok noktası bombalandı. Saldırıda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi eşi Cilia Flores tutuklanarak New York'a götürüldü.

"Kesin Çözüm" adı verilen operasyona 150'den fazla uçağın katıldığı açıkladı. Saldırılarda 40 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, ABD ordusu Caracas'ta stratejik yerleri vurdu.

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyonun yarattığı hasarın boyutu uydu fotoğraflarına yansıdı. Caracas'taki Fuerte Tiuna askeri tesisinin 22 Aralık tarihli ve operasyondan sonra çekilmiş uydu fotoğraflarındaki fark, operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Tesisin tamamen yerle bir olduğu görüldü.

Diğer üs ve tesislerin uydu fotoğrafları ile öncesi ve sonrası şu şekilde:

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Dünya
