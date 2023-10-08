ABD'ye ait donanma gemileri ve askeri uçaklar İsrail'e doğru yola çıktı

Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsrail Hava Kuvvetleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımana tutarken ABD tarafından dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e destek açıklaması hafızalardaki yerini korurken aralarında dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da olduğu ABD donanması, İsrail açıklarına doğru harekete geçti.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu ABD'yi harekete geçirdi. Abluka altındaki Gazze'ye yoğun bombardıman düzenleyen İsrail yönetimine desteğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, ABD donanmasının bölgeye doğru yola çıkması için emir verdi.

ABD GEMİLERİ BÖLGEYE GİDECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD donanması, içinde dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da bulunduğu bir filoyu destek amaçlı İsrail'e gönderecek.

BIDEN, NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Açıklamanın devamında ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Biden'ın, ABD'nin İsrail'e yönelik tam desteğini yinelediği kaydedilerek, "Başkan ayrıca İsrail Savunma Kuvvetlerine ek yardımın şu anda İsrail'e doğru yola çıktığını ve önümüzdeki günlerde daha fazlasının da geleceğini iletti." ifadelerine yer verildi.

OLASI SAVAŞTA, BÖLGEDEKİ ABD'LİLERİ TAHLİYE EDECEKLER

Öte yandan bölgeye gönderilecek söz konusu gemilerin, olası büyük bir savaş durumunda, İsrail'deki ABD vatandaşlarını tahliye etmek için kullanılacağı da iddia edildi.

BIDEN: İSRAİL'E DESTEĞİMİZ KAYA GİBİ SAĞLAM

İsrail'e destek açıklamasında bulunan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirterek, "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." dedi. Biden, çatışmalarda, İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek, "Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.