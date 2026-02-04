ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı açıklamada, "İran ile yapılacak görüşmelerin anlamlı olması için, balistik füze konusu da ele alınmalı" dedi.

RUBİO'DAN İRAN AÇIKLAMASI

Tahran'da patlak verip tüm ülkeye yayılan gösterilerin ardından savaş noktasına gelen İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere görüşmeleri daha gerçekleşmeden patlak verdi. İlk başta İstanbul'da yapılacağı söylenen görüşmelerin yeri olarak Umman'ın gösterilmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BALİSTİK FÜZE KONUSU DA GÖRÜŞMELERDE ELE ALINMALI"

Görüşme yerinin hala netleşmediğini, Türkiye'de yapılmasına onay verdikten sonra İran'ın kabul etmediğine dikkat çeken Rubio, "balistik füze" şartı da koştu. Rubio, "Türkiye'de görüşeceğiz zannettik, hala çalışıyoruz. İran ile yapılacak görüşmelerin anlamlı olması için, balistik füze konusu da ele alınmalı" dedi.

TRUMP: BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORLAR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftalık geçici finansmanı içeren bütçe paketini Oval Ofis'te imzaladıktan sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bir şeyler yapmak istiyorlar, bakalım somut bir sonuç çıkacak mı" dedi.

"KENDİLERİYLE AKTİF OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ"

İran'ın nükleer tesislerini hedef alan "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"nu hatırlatan Trump, "Daha önce bir fırsatları vardı ama işe yaramadı ve biz 'Midnight Hammer' Operasyonu'nu gerçekleştirdik. Bunun tekrar yaşanmasını istediklerini sanmıyorum. Müzakere etmek istiyorlar. Şu anda kendileriyle aktif olarak görüşüyoruz" şeklinde konuştu. Trump, müzakereler kapsamında planlanan toplantıların yeri ve zamanı konusunda detay vermekten kaçındı.

İRAN, GÖRÜŞMELERİ NÜKLEER KONULARLA SINIRLAMAK İSTİYOR

Axios haber platformunun ismini açıklamak istemeyen 2 yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın ABD ile yürütülecek müzakerelerin formatında ve mekanında değişiklik talep ettiği belirtildi.

Haberde, İran'ın talebi üzerine 6 Şubat Cuma günü taraflar arasında İstanbul'da yapılacağı iddia edilen görüşmelerin Umman'a taşındığı, ABD'nin de bu talebi kabul ettiği öne sürüldü.

"İstanbul'daki görüşmelere birçok Arap ve Müslüman ülkenin gözlemci olarak katılmasının planlandığına" işaret edilen haberde, İran'ın ise müzakerelerin yalnızca ABD ile ikili formatta yürütülmesini istediği iddia edildi.

Haberde, Tahran yönetiminin söz konusu talebinin nedeninin, "görüşmeleri yalnızca nükleer konularla sınırlandırmak istemesi ve bölgedeki diğer ülkeler için öncelik taşıyan füze programı ile vekil gruplar gibi başlıkları gündeme getirmekten kaçınması" olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya geleceği iddia edilmişti.

HAZİRAN 2025'TEN SONRA İLK GÖRÜŞME

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından, ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.