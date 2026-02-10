Haberler

Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun önemli ismi Aziz Gazenferi, ABD'nin Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu söyledi. ABD'nin balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini belirten Gazenferi, İran'ın savunma yeteneklerinin müzakare konusu olamayacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Vekili Aziz Gazenferi, ABD'nin, Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Gazenferi, Devrim Muhafızlarına bağlı "Sadık Sabah" anlamına gelen "Sobh-e Sadık" dergisinde, İran ile ABD heyetlerinin Umman'da yürüttüğü dolaylı müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BU 4 ŞART KABUL EDİLMEZSE SALDIRACAĞIZ"

ABD'nin, Umman'daki müzakerelerden önce İran'a 4 şart sunduğunu ve kabul edilmemesi halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunduğunu aktaran Gazenferi, ülkesinin söz konusu bu tehdit ve psikolojik savaş karşısında teslim olmadığını dile getirdi.

ABD'den İran'a 4 şart: Bunları yerine getirmezseniz vururuz

"İRAN'IN SAVUNMA YETENEKLERİ MÜZAKERE KONUSU OLAMAZ"

Gazenferi, ABD'nin, balistik füze programı, bölgesel vekil gruplara destek, zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer meseleyi müzakere konusu yapmak istediğini hatırlatarak, İran'ın savunma yeteneklerinin müzakare konusu olamayacağını ve müzakerelere rağmen askeri tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

"GÖRÜŞME YALNIZCA NÜKLEER MESELELERLE İLGİLİ"

Umman'daki müzakere görüşmelerinin genel çerçevesinin, ABD'nin öne sürdüğü şartlara göre değil İran'ın tutumuna göre şekillendiğini öne süren Gazenferi, görüşmelerin yalnızca nükleer meselelerle ilgili olduğunu hatırlattı.

"MÜZAKERE HEYETİNE GÜVEN DUYULMALI"

Gazenferi, ABD ile müzakere sürecini yürüten İranlı müzakere heyetinin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü ve bu nedenle müzakere heyetine güven duyulması gerektiğini vurguladı.

Erdem Aksoy
