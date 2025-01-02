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ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia

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ABD'nin New Orleans şehrinde gerçekleşen araçlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Korkunç olay sonrası Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde patlayan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini öne sürdü.

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde patlayan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

"TERÖR İHTİMALİ VAR"

Elon Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

"BELKİ BAĞLANTI VARDIR"

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia

ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ

New Orleans Adli Tabibi Dr. Dwight McKenna, daha önce 10 kişinin öldüğü açıklanan saldırıdaki rakamlarla ilgili güncelleme yaptı. McKenna, yazılı açıklamasında, Bourbon Caddesi üzerindeki saldırıda şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını belirterek, "Yaşanan trajik olaydan dolayı derin bir üzüntü içindeyiz." ifadelerini kullandı. Kurbanlarla ilgili otopsilerin tamamlanmasının birkaç günü bulabileceğini ifade eden McKenna, otopsiler tamamlanıp yakınlarıyla görüşüldükten sonra hayatını kaybedenlerin kimliklerinin açıklanacağını kaydetti.

ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia

NE OLMUŞTU?

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürülmüştü. ABD'li yetkililer, daha sonra saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğunu açıklamıştı.

ABD'de yaşanan saldırıyla ilgili Elon Musk'tan olay iddia
Kaynak: AA / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVatandaş:

Keşke kimse ölmese, orta asyada binlerce insan ölürken bu kadar tepki çekmedi, özellikle amerika ve israil onca masum insanı bombalarla öldürürken bunun terörden ne farkı var.

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Haber YorumlarıMuratklctr:

Bakalım bu saldırıyı orta doğuya ve deaş a nasıl bağlayacaklar. Şeytan abd 2025 te neyin peşinde olacak. Tüm dünya şeytandan gelecek hamleyi bekliyor.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıemre null:

nasıl hz omerin musluman olmasıyla muslumanlar putperestlere karşı daha güçlü ve üstün oldu amerika nin bir an once musluman olma lazım ki Muslumanlar dunyada üstün olsun güçlü olsun Diyanetin amerikaya bol bol İslam misyonerlerj göndermesi lazım ordaki guebetci kardeşlerimiz de Dükkanlarinda surekli ilahi Kuran tilaveti açmalı müzik yerine sonra camlara İslami temsil eden etkileyici sözler levhalar asmalı ordaki garibanlara evsizlere yardım etmeli ve demeli ki insanlar İslamiyet'i güzelliklerini görsün ve Müslüman olsun

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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Mesaj çok net. Bakalım Trump başa geçene kadar daha neler olacak. Ortam çok gergin Fuat bilmiyorum… herkes çok gergin.

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