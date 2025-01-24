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ABD'de yasadışı göçle mücadele kapsamında yüzlerce göçmen gözaltına alındı

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ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı göçle mücadele amacıyla federal kurumlara geniş yetkiler verdi. İç Güvenlik Bakanlığı, DEA, ATF ve FBI gibi kurumlar artık göçmen yakalama yetkisiyle donatıldı. Sınır güvenliği için ek asker sevkiyatı da gerçekleştirilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı göçle mücadele için federal kurumlara geniş yetkiler tanıdı. Ülke genelinde başlatılan operasyonlarla yüzlerce göçmen gözaltına alındı.

Wall Street Journal'ın elde ettiği iç memoranduma göre, İç Güvenlik Bakanlığı'nın yanı sıra DEA, ATF ve FBI gibi federal kurumlar da artık göçmen yakalama yetkisine sahip olacak. Bu kurumlar daha önce sadece silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi özel durumlarda göçmenlik davalarına müdahil olabiliyordu.

Sınır güvenliği için ayrıca 1.500 asker daha bölgeye sevk edilecek. Halihazırda bölgede 2.500 federal asker ve 4.500 Ulusal Muhafız görev yapıyor.

Trump'ın "sınır çarı" olarak bilinen Tom Homan, operasyonların ilk gününde 308 yasadışı göçmenin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında cinayet ve çocuk istismarı şüphelilerinin de bulunduğu belirtildi.

Göçmen politikasında sert önlemler alan Trump yönetimi, Biden döneminden kalma sığınma randevu sistemini de iptal etti. "Meksika'da Kalma" politikasının yeniden uygulanmasıyla, sığınma başvurusu yapanlar davalarının sonuçlanmasını Meksika'da bekleyecek.

Meksika hükümeti, olası toplu sınır dışı işlemlerine hazırlık olarak Matamoros kentinde geçici barınaklar inşa ediyor. Trump, gerekirse orduyu ülke içindeki göçmen yakalama operasyonlarında da kullanabileceğini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, operasyonların devam edeceğini ve önlemlerin artarak süreceğini duyurdu.

ABD'de yasadışı göçle mücadele kapsamında yüzlerce göçmen gözaltına alındı

ABD'de yasadışı göçle mücadele kapsamında yüzlerce göçmen gözaltına alındı

ABD'de yasadışı göçle mücadele kapsamında yüzlerce göçmen gözaltına alındı

ABD'de yasadışı göçle mücadele kapsamında yüzlerce göçmen gözaltına alındı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıadem alemdar:

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