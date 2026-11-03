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ABD'de yaklaşık 210 milyon seçmen Kongre kontrolü için ara seçimde oy kullanıyor

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ABD'de yaklaşık 210 milyon seçmen Kongre kontrolü için ara seçimde oy kullanıyor
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ABD'de yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmen, Kongre'nin kontrolünü belirlemek için ara seçimlerde oy kullanıyor. Temsilciler Meclisi'nde 435, Senato'da 35 sandalye belirlenecek; Demokratların çoğunluğu kazanması halinde Trump yönetiminin yasa tasarılarını engelleme yetkisi doğacak.

ABD'de yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere ara seçimler için sandık başına gidiyor. Seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ile Senato'daki 35 sandalye için oy kullanılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dört yıllık görev süresinin ortasında düzenlenen ara seçimlerde yaklaşık 210 milyon kayıtlı seçmen oy kullanacak. Seçimler kapsamında Temsilciler Meclisi'nin tüm 435 sandalyesi ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 sandalyesi yeniden belirlenecek. Senato yarışı kapsamında, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance'ten boşalan koltuklar için Florida ve Ohio eyaletlerinde düzenlenen özel seçimler de yer alıyor.

Temsilciler Meclisi'nde mevcut durumda çoğunluk 218 sandalye ile Cumhuriyetçilerin elinde bulunurken, Demokratlar ise 214 sandalyeye sahip. Meclis'te 1 bağımsız üye Cumhuriyetçilerle hareket ederken, 2 sandalye ise boş durumda yer alıyor. Toplam 435 sandalyeli Meclis'te kontrolü ve çoğunluğu sağlamak için 218 sandalyelik eşiğe ulaşılması gerekiyor. 100 sandalyeli Senato'da ise 53 üyesi bulunan Cumhuriyetçilere karşı, 45 senatör ve 2 bağımsız üye ile 47 sandalyelik bir blok oluşturan Demokratların çoğunluğu sağlaması için net 4 sandalye kazanması şartı bulunuyor.

Seçmen tercihlerinde artan benzin, konut ve sağlık harcamalarından kaynaklanan yaşam maliyeti öne çıkarken, ABD-İsrail'in İran ile savaşı ve yapay zeka teknolojileri de öne çıkan diğer başlıklar arasında yer alıyor. Seçimler sonucunda Demokratların Kongre kanatlarından herhangi birinde çoğunluğu elde etmesi durumunda, Trump yönetiminin yasa tasarılarını engelleme, atamaları reddetme ve yönetim hakkında soruşturma açma yetkisi doğacak.

Sandıkların yerel saatle saat 18.00'den itibaren kapanmaya başlayacağı seçimlerde nihai sonuçların belirlenmesinin posta oyları nedeniyle günlerce sürebileceği aktarıldı. Seçilen yeni Kongre üyeleri 3 Ocak 2027 tarihinde yemin ederek göreve başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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