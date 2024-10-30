Üye Girişi
Haberler

ABD'de oy sandıkları kundaklandı! Polis her yerde saldırganı arıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Washington ve Oregon'da başkanlık seçimleri öncesi oy kutularına düzenlenen saldırılarda çok sayıda oy zarar gördü. FBI, saldırıların tek kişi tarafından yapıldığını düşünüyor. Vancouver'da yüzlerce, Portland'da üç oy zarar görürken, olaylarla bağlantılı bir araç aranıyor. Portland son yıllarda artan suç oranları ve polis karşıtı protestolarla gündemde.

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken endişe verici bir olay yaşandı. Washington Eyaleti ve Oregon'da birçok oy sandığı verildi. FBI, olayların tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Portland'da düzenlenen basın toplantısında yetkililer, Pazartesi günü gerçekleşen iki yangının birbiriyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Ayrıca bu saldırıların, 8 Ekim'de Vancouver'daki oy sandığına yapılan saldırıyla da ilişkili olabileceği belirtildi.

Vancouver'daki saldırıda yüzlerce oy zarar gördü. Clark County denetçisi Greg Kimsey, "Bu doğrudan demokrasiye yapılmış bir saldırıdır" dedi. Portland'daki saldırıda ise üç oy zarar gördü.

Polis, olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen siyah veya koyu renkli 2001-2004 model bir Volvo S-60 aracını arıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Portland'daki oy kutusunun yakınında duran bir Volvo görüldü.

5 Kasım'daki seçimler öncesi erken oy kullanma devam ediyor. Amerikalı seçmenler oylarını posta yoluyla veya seçim merkezlerinde kullanabiliyor. Başkan Joe Biden da memleketi Delaware'de erken oyunu kullandı.

Portland'ın son yıllarda artan suç oranları ve polis karşıtı protestolarla gündeme geldiği biliniyor. 2020'den bu yana polis bütçesinin azaltılması ve bazı suçların kovuşturulmaması gibi uygulamalar, kentteki güvenlik sorunlarını artırdı.

ABD'de oy sandıkları kundaklandı! Polis her yerde saldırganı arıyor

ABD'de oy sandıkları kundaklandı! Polis her yerde saldırganı arıyor

ABD'de oy sandıkları kundaklandı! Polis her yerde saldırganı arıyor

ABD'de oy sandıkları kundaklandı! Polis her yerde saldırganı arıyor
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Washington Politika Güvenlik Portland Oregon Hukuk Dünya Polis

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin çağrısı tarihi bir fırsat olarak görülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı" çıkışına destek

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok? Ezgi Sertel açıklaması! Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden? A SPOR CANLI İZLE| Ziraat Türkiye Kupası CANLI İZLE! A Spor canlı maç izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! 31 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! TÜYAP kitap fuarı ne zaman, girişi ücretli mi? 41. TÜYAP kitap fuarı nerede, nasıl gidilir? Silivrispor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Silivrispor - Kayserispor maç özeti! Narin'in babası açıklamasında ne dedi? Arif Güran'ın yeni açıklaması Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Aile Hekimliği yeni yönetmeliği ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Regaip Kandili ne zaman? Diyanet takvimi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.