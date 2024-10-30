ABD'de oy sandıkları kundaklandı! Polis her yerde saldırganı arıyor

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken endişe verici bir olay yaşandı. Washington Eyaleti ve Oregon'da birçok oy sandığı verildi. FBI, olayların tek bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Portland'da düzenlenen basın toplantısında yetkililer, Pazartesi günü gerçekleşen iki yangının birbiriyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Ayrıca bu saldırıların, 8 Ekim'de Vancouver'daki oy sandığına yapılan saldırıyla da ilişkili olabileceği belirtildi.

Vancouver'daki saldırıda yüzlerce oy zarar gördü. Clark County denetçisi Greg Kimsey, "Bu doğrudan demokrasiye yapılmış bir saldırıdır" dedi. Portland'daki saldırıda ise üç oy zarar gördü.

Polis, olaylarla bağlantılı olduğu düşünülen siyah veya koyu renkli 2001-2004 model bir Volvo S-60 aracını arıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Portland'daki oy kutusunun yakınında duran bir Volvo görüldü.

5 Kasım'daki seçimler öncesi erken oy kullanma devam ediyor. Amerikalı seçmenler oylarını posta yoluyla veya seçim merkezlerinde kullanabiliyor. Başkan Joe Biden da memleketi Delaware'de erken oyunu kullandı.

Portland'ın son yıllarda artan suç oranları ve polis karşıtı protestolarla gündeme geldiği biliniyor. 2020'den bu yana polis bütçesinin azaltılması ve bazı suçların kovuşturulmaması gibi uygulamalar, kentteki güvenlik sorunlarını artırdı.