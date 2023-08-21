ABD'yi Hilary Kasırgası vurdu! Yolcu uçağı sert iniş yaptı, facianın eşiğinden dönüldü

ABD ve Meksika'da etkili olan Hilary Kasırgası nedeniyle Alaska Airlines'a ait bir yolcu uçağı, California eyaletindeki John Wayne Havaalanı'na sert iniş yapmak zorunda kaldı. Uçakta ağır hasar oluşurken olayda ölen ya da yaralanan rapor edilmedi. Sert iniş anında yaşanan panik, yolcuların kamera görüntülerine yansıdı. Öte yandan kasırga, şu ana kadar Meksika'da 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

ABD'de ve Meksika'nın batı kıyılarını vuran Hilary Kasırgası nedeniyle, California'daki John Wayne Havaalanı'na sert iniş yapan yolcu uçağı ağır hasar aldı.

SERT İNİŞ YAPTI

ABD'de etkili olan Hilary Tropikal Fırtınası nedeniyle Alaska Airlines'a ait yolcu uçağı, California eyaletinde bulunan John Wayne Havaalanı'na sert iniş yaptı.

AĞIR HASAR OLUŞTU

Uçakta ağır hasar meydana gelirken, yolcular ekipler tarafından tahliye edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın piste iniş yaptığı sırada motorlarından birinin piste sürttüğü ve kıvılcımlar çıkardığı görüldü. O anlarda yolcular büyük panik yaşadı.

KASIRGA 3 CAN ALDI

Meksika'nın batı kıyılarını etkileyen ve 3 kişinin ölümüne yol açan kasırga, ABD'de de şiddetli rüzgar ve yağışlara neden oldu.

25 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Şiddetli rüzgar ağaç ve elektrik hatlarını devirirken California eyaletinin 4 milyon nüfuslu en büyük şehri Los Angeles'ta 25 bin eve elektrik verilemedi. Şiddetli yağışlar nedeniyle yollar, araçlar ve dükkanlar sular altında kaldı. Birçok okul tatil edilirken yetkililer halkı sahillerden uzak durmaları konusunda uyardı.

YAĞIŞ REKORU KIRILDI

California Valisi Gavin Newsom yaptığı açıklamada, Hilary Kasırgası'nın rekor düzeyde yüksek sıcaklıkların ölçüldüğü Palm Springs kentinde şiddetli yağışlara neden olduğunu ve kentin bir saat içinde yağış rekoru kırdığını söyledi. Uzmanlar, kurak bölgelerde ani sellere karşı uyarılarda bulundu.